Homem tenta subornar PM com R$ 1 mil ao ser flagrado com drogas em Contagem
Suspeito de tráfico foi abordado em casa, após denúncia anônima de que o local era ponto de armazenamento de drogas; cão farejador localizou os entorpecentes
Um jovem de 20 anos foi preso depois de ser flagrado com grande quantidade de drogas e tentar subornar a polícia no aglomerado conhecido como 'Sapolândia', no Bairro São Mateus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu depois de uma denúncia anônima que indicava que o imóvel onde o jovem estava era usado como ponto de armazenamento de entorpecentes e monitorado por indivíduos armados.
Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Durante abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, um cão farejador foi acionado e localizou 60 buchas de maconha dentro da residência.
O jovem confessou envolvimento com o tráfico e tentou subornar os militares, oferecendo R$ 1 mil em troca de ser liberado, proposta que recusada pelos policiais. O cão seguiu com a busca e encontrou o restante das drogas, além de uma arma de fogo.
Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia de Plantão de Contagem, junto do material apreendido.
Material apreendido
- Sub metralhadora 9.mm
- 01 munição 9 mm
- 08 munições cal 12
- 120 porção de maconha
- 1 Barra de maconha
- 74 pinos de cocaína
- 47 pedras de crack
- 01 prensa industrial
- 01 balança de precisão
- 01 liquidificador