Homem tenta subornar PM com R$ 1 mil ao ser flagrado com drogas em Contagem

Um jovem de 20 anos foi preso depois de ser flagrado com grande quantidade de drogas e tentar subornar a polícia no aglomerado conhecido como 'Sapolândia', no Bairro São Mateus, em Contagem (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte. O caso ocorreu depois de uma denúncia anônima que indicava que o imóvel onde o jovem estava era usado como ponto de armazenamento de entorpecentes e monitorado por indivíduos armados.

Segundo a Polícia Militar, ao chegar ao local, o suspeito tentou fugir, mas foi alcançado. Durante abordagem inicial, nada de ilícito foi encontrado com ele. No entanto, um cão farejador foi acionado e localizou 60 buchas de maconha dentro da residência.

O jovem confessou envolvimento com o tráfico e tentou subornar os militares, oferecendo R$ 1 mil em troca de ser liberado, proposta que recusada pelos policiais. O cão seguiu com a busca e encontrou o restante das drogas, além de uma arma de fogo.

Diante do flagrante, o suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à 7ª Delegacia de Plantão de Contagem, junto do material apreendido.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Material apreendido

