Policiais do Denarc investigam grupo especialista em drogas gourmet
Já foram apreendidos haxixe, skunk, comprimidos de ecstasy, tubos de óleo de THC, além de celulares
Um grupo suspeito de atuar no tráfico de drogas do tipo “gourmet”, em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG), está sendo investigado pela Polícia Civil, que lançou, na manhã desta terça-feira (18/11), a Operação Caça Fantasma.
As investigações tiveram início em janeiro deste ano, por policiais do Departamento Estadual de Combate ao Narcotráfico (Denarc). Na época, foi preso um dos integrantes do grupo, que atua no Bairro Novo Eldorado.
E no cumprimento desses mandados, foram apreendidos haxixe, skunk, comprimidos de ecstasy, tubos de óleo de THC, além de celulares e objetos relacionados com a atividade criminosa.
O líder do grupo e um comparsa foram presos em flagrante. As investigações estão sendo feitas por policiais da 2ª Delegacia Especializada em Combate ao Narcotráfico (Denarc). O objetivo agora é identificar mais envolvidos e conseguir a desarticulação completa da quadrilha.