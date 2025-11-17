PRF prende homem com mais 50 kg de maconha na BR-050

Um homem de 29 anos foi preso com mais 50kg de maconha, em Uberlândia, na tarde desta segunda-feira (17/11). A droga era levada para a cidade de Uberaba e foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).



O homem foi flagrado durante fiscalização de rotina no KM 96 da rodovia BR-050. A equipe avistou um veículo em alta velocidade e fez a abordagem.



Ao solicitarem a documentação, os policiais notaram que o motorista estava com mãos trêmulas, aparentando nervosismo. O cheiro da maconha vindo no interior do carro também chamou a atenção dos policiais.



Os agentes encontraram uma caixa no banco do passageiro, com 61 tabletes de maconha, pesando 52 kg.



Já detido por tráfico de drogas, o transportador contou que é morador de Uberaba e que foi a Uberlândia para buscar a droga. Ele voltaria imediatamente para sua cidade, onde receberia instruções sobre o local da entrega. Pelo transporte, ele receberia R$ 600.

Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil em Uberlândia.