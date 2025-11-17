Assine
TRÁFICO DE DROGAS

PRF prende homem com mais 50 kg de maconha na BR-050

Droga era transportada de Uberlândia para Uberaba, onde o motorista iria receber R$ 600 pelo serviço

Vinícius Lemos
Vinícius Lemos
Repórter
17/11/2025 18:57 - atualizado em 17/11/2025 18:57

PRF prende homem com mais 50 kg de maconha
PRF prende homem com mais 50 kg de maconha

Um homem de 29 anos foi preso com mais 50kg de maconha, em Uberlândia, na tarde desta segunda-feira (17/11). A droga era levada para a cidade de Uberaba e foi interceptada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O homem foi flagrado durante fiscalização de rotina no KM 96 da rodovia BR-050. A equipe avistou um veículo em alta velocidade e fez a abordagem.


Ao solicitarem a documentação, os policiais notaram que o motorista estava com mãos trêmulas, aparentando nervosismo. O cheiro da maconha vindo no interior do carro também chamou a atenção dos policiais.


Os agentes encontraram uma caixa no banco do passageiro, com 61 tabletes de maconha, pesando 52 kg.


Já detido por tráfico de drogas, o transportador contou que é morador de Uberaba e que foi a Uberlândia para buscar a droga. Ele voltaria imediatamente para sua cidade, onde receberia instruções sobre o local da entrega. Pelo transporte, ele receberia R$ 600.

Ele foi encaminhado, juntamente com o veículo e todo o material apreendido, para a Delegacia de Plantão de Polícia Civil em Uberlândia.

transporte

