Assine
overlay
Início Gerais
PATOS DE MINAS

Homem agride mulheres, mostra pênis às vítimas e bate carro ao fugir da PM

Durante discussão, ele xingou as vítimas, tocou-as de forma imprópria e, na rua, abaixou as calças. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro

Publicidade
Carregando...
VL
Vinícius Lemos
VL
Vinícius Lemos
Repórter
17/11/2025 17:26

compartilhe

SIGA
x
Homem bÃªbado bate carro, agride mulheres e mostra pÃªnis Ã s vÃ­timas
Homem bÃªbado bate carro, agride mulheres e mostra pÃªnis Ã s vÃ­timas crédito: DivulgaÃ?Â§Ã?Â£o/PMMG

Um homem foi preso nesta segunda-feira (17/11), no Centro de Patos de Minas, suspeito de dirigir embriagado, agredir mulheres e, ainda, expor o pênis para as vítimas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares atenderam a um chamado após um homem agredir uma cliente em uma lanchonete na Rua Olegário Maciel. Na fuga, ele bateu sua caminhonete em uma caçamba. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir novamente, mas foi abordado pela equipe.

Leia Mais

As vítimas relataram que, durante uma discussão, o homem as xingou de "prostitutas" e "vagabundas". Ele chegou a passar a mão nas pernas de duas mulheres e, quando a situação saiu do controle, tentou agredir o grupo, atingindo uma mulher com um soco no rosto.

Antes de pegar o carro, após sair do bar, o homem abaixou as calças no meio da rua, fazendo gestos obscenos na direção das vítimas e dizendo: "É disso que vocês precisam."

Os policiais detalharam no BO que o suspeito apresentava fala desconexa, olhos vermelhos, dificuldade para se equilibrar e para dizer seu próprio nome. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O homem foi detido por agressão, importunação sexual e embriaguez ao volante. O veículo foi apreendido.

Siga o nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

minas-gerais patos-de-minas pm violencia-contra-mulher

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay