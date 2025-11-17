Homem agride mulheres, mostra pênis às vítimas e bate carro ao fugir da PM

Um homem foi preso nesta segunda-feira (17/11), no Centro de Patos de Minas, suspeito de dirigir embriagado, agredir mulheres e, ainda, expor o pênis para as vítimas.

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), policiais militares atenderam a um chamado após um homem agredir uma cliente em uma lanchonete na Rua Olegário Maciel. Na fuga, ele bateu sua caminhonete em uma caçamba. Ao perceber a aproximação dos policiais, ele tentou fugir novamente, mas foi abordado pela equipe.

As vítimas relataram que, durante uma discussão, o homem as xingou de "prostitutas" e "vagabundas". Ele chegou a passar a mão nas pernas de duas mulheres e, quando a situação saiu do controle, tentou agredir o grupo, atingindo uma mulher com um soco no rosto.

Antes de pegar o carro, após sair do bar, o homem abaixou as calças no meio da rua, fazendo gestos obscenos na direção das vítimas e dizendo: "É disso que vocês precisam."

Os policiais detalharam no BO que o suspeito apresentava fala desconexa, olhos vermelhos, dificuldade para se equilibrar e para dizer seu próprio nome. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro.

O homem foi detido por agressão, importunação sexual e embriaguez ao volante. O veículo foi apreendido.

