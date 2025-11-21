Idoso é preso com grande quantidade de drogas em BH
Mais de mil porções de maconha e outras drogas foram apreendidas pela Polícia Militar na Região do Barreiro, em Belo Horizonte
Um homem de 61 anos foi preso em casa nessa quinta-feira (20/11), com grande quantidade de drogas, no bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.
De acordo com a Polícia Militar (PM), o idoso possuía mais de mil buchas de maconha, além de drogas como cocaína e skunk.
Ao chegar ao local, os militares identificaram porções de maconha dentro da casa. Quando o suspeito avistou os militares, ele tentou fugir, mas foi pego.
Com ele, havia 30 pinos de cocaína. Os policiais realizaram uma busca no imóvel e encontraram o restante da droga na geladeira e em cima de uma cama.
Nos armários, foram encontradas embalagens para endolar a maconha e duas balanças
Questionado, o homem disse aos militares que não sabia da origem das drogas.
O que foi apreendido?
- 1.637 porções de maconha
- 8 porções de skunk
- 788 pinos de cocaína
- 7 pacotes de cocaína
- 2 balanças de precisão
- Material para dolagem de drogas