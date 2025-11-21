Idoso é preso com grande quantidade de drogas em BH

Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.

Um homem de 61 anos foi preso em casa nessa quinta-feira (20/11), com grande quantidade de drogas, no bairro Vila Pinho, na Região do Barreiro, em Belo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar (PM), o idoso possuía mais de mil buchas de maconha, além de drogas como cocaína e skunk.

Ao chegar ao local, os militares identificaram porções de maconha dentro da casa. Quando o suspeito avistou os militares, ele tentou fugir, mas foi pego.

Com ele, havia 30 pinos de cocaína. Os policiais realizaram uma busca no imóvel e encontraram o restante da droga na geladeira e em cima de uma cama.

Nos armários, foram encontradas embalagens para endolar a maconha e duas balanças

Questionado, o homem disse aos militares que não sabia da origem das drogas.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O que foi apreendido?