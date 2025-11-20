Dois presos são assassinados em dois dias no Presídio de Teófilo Otoni

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Duas mortes de internos foram registradas nas últimas 48 horas, no Presídio de Teófilo Otoni. Ambas teriam ocorrido, segundo a assessoria da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), por desentendimentos entre presos. As duas mortes estão sendo investigadas. Suspeitos de autoria já foram identificados.

Na última quarta-feira (19/11), presos gritaram pelos policiais penais solicitaram atendimento para o interno Thiago Gonçalves dos Santos, 38 anos, alegando que ele estava passando mal. Ele foi encontrado próximo à cela 7, do pavilhão dois, onde estava alocado.

Os policiais retiraram Thiago da cela e o levaram para uma unidade da rede pública de saúde. Ele ficou internado, falecendo na madrugada desta quinta-feira (20/11).

Segundo informações de policiais penais, um dos presos que dividia a cela com Thiago assumiu tê-lo agredido durante uma discussão. Esse preso, cujo nome ainda é mantido em sigilo, está sendo indiciado e responderá administrava e criminalmente pelo crime.

Na manhã desta quinta-feira, durante procedimento de conferência dos presos, policiais penais encontraram outro detento, César Pereira Gusmão, 50 anos, morto dentro de uma das celas. Nesse caso, as circunstâncias e motivações do crime estão em apuração.

A direção da unidade prisional informa que instaurou um procedimento interno para apurar administrativamente as circunstâncias de ambas as ocorrências. A Polícia Civil assumiu as investigações pelas duas mortes.

Fichas criminais

Thiago Gonçalves dos Santos tinha três passagens pelo sistema prisional desde 2009, e foi admitido no Presídio de Teófilo Otoni, nessa última passagem, desde 4 de agosto deste ano.

César Pereira Gusmão, por sua vez, tem passagens desde 2015 e, nessa última, chegou ao Presídio de Teófilo Otoni em 14 de setembro deste ano.

