Detento sai para fazer o Enem e volta para presídio com drogas no chinelo

Um detento que recebeu autorização judicial para deixar a penitenciária e realizar a prova do Enem, nesse domingo (16/11), foi flagrado com porções de maconha escondidas dentro de seus chinelos ao retornar ao presídio. O caso ocorreu na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, por volta das 20h30.

Segundo informações da Polícia Penal, os servidores identificaram o entorpecente durante o procedimento de revista na entrada da unidade. O custodiado, cujo nome não foi divulgado, havia sido liberado temporariamente para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O detento e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas criminais cabíveis.

No âmbito administrativo, a direção da penitenciária informou que instaurou procedimento interno para apurar a ocorrência.

