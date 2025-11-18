Assine
FLAGRADO

Detento sai para fazer o Enem e volta para presídio com drogas no chinelo

Caso ocorreu na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora (MG); interno foi levado à Polícia Civil

Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 10:03

Detento sai para fazer o Enem e é flagrado com maconha escondida no chinelo ao voltar para presídio
Detento sai para fazer o Enem e é flagrado com maconha escondida no chinelo ao voltar para presídio crédito: Sejusp/Divulgação

Um detento que recebeu autorização judicial para deixar a penitenciária e realizar a prova do Enem, nesse domingo (16/11), foi flagrado com porções de maconha escondidas dentro de seus chinelos ao retornar ao presídio. O caso ocorreu na Penitenciária José Edson Cavalieri, em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, por volta das 20h30.

Segundo informações da Polícia Penal, os servidores identificaram o entorpecente durante o procedimento de revista na entrada da unidade. O custodiado, cujo nome não foi divulgado, havia sido liberado temporariamente para participar do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025.

O detento e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia da Polícia Civil, onde serão adotadas as medidas criminais cabíveis. 

No âmbito administrativo, a direção da penitenciária informou que instaurou procedimento interno para apurar a ocorrência.

