Grande BH: detento sofre atentado ao sair de presídio em Ribeirão das Neves

Um detento de 27 anos sofreu uma tentativa de homicídio logo depois de ser liberado na saída temporária dessa quinta-feira (6/11), na Penitenciária Público Privada (PPP) de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o preso havia acabado de deixar a unidade e foi buscado pela esposa, mãe e filha em um carro de aplicativo. Poucos minutos depois, ao tentar acessar a BR-040, o veículo foi fechado por um Renault Sandero prata, de onde um homem encapuzado desceu e atirou diversas vezes.

O motorista fez uma manobra de fuga e retornou para dentro do complexo prisional. O detento e a esposa foram baleados e socorridos para o Hospital São Judas Tadeu. Segundo relato da vítima, esta foi a primeira vez que ele foi beneficiado pela saída temporária.

O preso possui mais de 30 passagens policiais, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, ameaça e lesão corporal. A polícia verificou que o veículo utilizado pelos atiradores tinha placa clonada.

O motorista de aplicativo informou que receberia R$ 480 para levar o detento até Nova Serrana (MG). A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu dez cápsulas deflagradas de munição. O caso é investigado como tentativa de homicídio e possível acerto de contas.