SAÍDA TEMPORÁRIA

Grande BH: detento sofre atentado ao sair de presídio em Ribeirão das Neves

Homem de 27 anos e esposa foram baleados depois de deixarem a Penitenciária PPP; criminosos usaram carro clonado

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2025 07:44 - atualizado em 07/11/2025 07:44

Detento sofre tentativa de homicídio ao acabar de sair de saída temporária em presídio na Grande BH crédito: De an Sun Unsplash

Um detento de 27 anos sofreu uma tentativa de homicídio logo depois de ser liberado na saída temporária dessa quinta-feira (6/11), na Penitenciária Público Privada (PPP) de Ribeirão das Neves (MG), na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG).

De acordo com a Polícia Militar, o preso havia acabado de deixar a unidade e foi buscado pela esposa, mãe e filha em um carro de aplicativo. Poucos minutos depois, ao tentar acessar a BR-040, o veículo foi fechado por um Renault Sandero prata, de onde um homem encapuzado desceu e atirou diversas vezes.

O motorista fez uma manobra de fuga e retornou para dentro do complexo prisional. O detento e a esposa foram baleados e socorridos para o Hospital São Judas Tadeu. Segundo relato da vítima, esta foi a primeira vez que ele foi beneficiado pela saída temporária.

O preso possui mais de 30 passagens policiais, incluindo tráfico de drogas, porte ilegal de arma, receptação, ameaça e lesão corporal. A polícia verificou que o veículo utilizado pelos atiradores tinha placa clonada.

O motorista de aplicativo informou que receberia R$ 480 para levar o detento até Nova Serrana (MG). A perícia da Polícia Civil compareceu ao local e recolheu dez cápsulas deflagradas de munição. O caso é investigado como tentativa de homicídio e possível acerto de contas.

