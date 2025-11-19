Assine
DROGAS

MG: mulher e adolescente capturados com 150 quilos de maconha

Prisão e apreensão foram feitas num trabalho conjunto entre a FICCO e a PMRv em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
19/11/2025 10:58 - atualizado em 19/11/2025 11:03

Droga estava em tabletes, armazenada no porta-malas de um carro
Droga estava em tabletes, armazenada no porta-malas de um carro crédito: PF

Uma mulher foi presa em flagrante e um adolescente foi apreendido por estarem transportando 150 quilos de maconha, distribuídos em 152 tabletes. A prisão aconteceu na noite desta terça-feira (18/11), em Pouso Alegre, no Sul de Minas Gerais, e foi possível graças a uma ação conjunta da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado de Minas Gerais (FICCO/MG) e a Polícia Militar Rodoviária (PMRv).

Segundo informações dos policiais, a droga estava no porta-malas de um Escort, de cor branca, que foi interceptado quando saída da cidade, indo em direção à BR-381, rodovia Fernão Dias.

A droga, segundo os policiais, seria levada para Juiz de Fora. A mulher e o adolescente  foram levados para a Delegacia da Polícia Civil de Pouso Alegre, e o objetivo, agora, é identificar quem seria os receptadores, bem como saber quem despachou a droga.

A FICCO/MG é coordenada pela Polícia Federal (PF) e composta pelas polícias Civil, Polícia Militar, Polícia Penal (DEPEN/MG) e SENAPEN/MG e tem como foco principal o combate ao crime organizado. 

