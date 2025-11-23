PM caça agressor e encontra fábrica clandestina de armas no Barro Preto
Quatro pessoas foram presas na operação, entre elas o agressor, em flagrante, com um simulacro de arma de fogo em seu poder
Policiais militares do 22º Batalhão, comandados pelo cabo Moura, estavam à procura de um homem suspeito de tráfico de drogas e de ter cometido uma agressão quando acabaram descobrindo uma fábrica clandestina de armas de fogo de uso restrito das forças armadas e policiais. Quatro pessoas foram presas na operação.
“Os traficantes querem dominar a região do Prado e instalar uma ‘boca de fumo’ na Rua João Lúcio Brandão. Partimos, então, para tentar capturar o agressor”, contou o cabo Maurão.
Segundo o policial, a informação sobre o paradeiro do suspeito indicava que ele residia na Rua Juiz de Fora, no Barro Preto. Ao chegarem ao local, os policiais não encontraram o homem, mas tiveram a entrada da casa franqueada e, no interior, encontraram diversas peças usadas na montagem de armas: carregadores, munições de 9 mm, 10 molas, cinco ferrolhos com percussor e 18 peças de arma.
Três homens que estavam na casa foram presos. Além das peças para montagem de armas, foram apreendidas drogas: 51 comprimidos de ecstasy, três papelotes de cocaína (150 g), duas balanças de precisão, uma bucha de haxixe, duas buchas de maconha, dois pinos de cocaína, uma réplica de arma de fogo (3D), cinco celulares, três rolos de filamento, além de um notebook e duas impressoras 3D.
Durante a ação, os policiais também obtiveram informações sobre o possível paradeiro do agressor. A estratégia funcionou, e ele foi preso em flagrante, com um simulacro de arma de fogo em seu poder.
