‘Adegas do Crime’: 9 meses de operação da PM tem 57 prisões em MG; entenda
Ação visa a combater a falsificação e o contrabando de bebidas alcoólicas, além do tráfico de drogas ligado a esse setor
compartilheSIGA
A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou, nesta sexta-feira (14/11), que prendeu 57 pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado durante a Operação Adegas do Crime, que está em andamento desde fevereiro deste ano.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A ação, que já dura nove meses, tem como objetivo combater a falsificação e o contrabando de bebidas alcoólicas, prevenindo a circulação de produtos adulterados que podem representar riscos à saúde pública.
Leia Mais
Entre os crimes estão falsificação/adulteração de produtos alimentícios, contrabando/descaminho, tráfico e porte ilegal de armas e receptação.
- Nove integrantes de organização criminosa são presos em operação em Minas
- Operação apreende 6,5 toneladas de maconha em carreta refrigerada em BH
"A operação também atua no enfrentamento de atividades criminosas associadas ao setor, incluindo o tráfico de drogas e delitos correlatos praticados por organizações criminosas. A iniciativa conta com o apoio da Receita Federal, do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), do Corpo de Bombeiros Militar e das vigilâncias sanitárias municipais", explicou a PMMG em comunicado.