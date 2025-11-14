‘Adegas do Crime’: 9 meses de operação da PM tem 57 prisões em MG; entenda

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) informou, nesta sexta-feira (14/11), que prendeu 57 pessoas na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no interior do estado durante a Operação Adegas do Crime, que está em andamento desde fevereiro deste ano.

A ação, que já dura nove meses, tem como objetivo combater a falsificação e o contrabando de bebidas alcoólicas, prevenindo a circulação de produtos adulterados que podem representar riscos à saúde pública.

Entre os crimes estão falsificação/adulteração de produtos alimentícios, contrabando/descaminho, tráfico e porte ilegal de armas e receptação.

"A operação também atua no enfrentamento de atividades criminosas associadas ao setor, incluindo o tráfico de drogas e delitos correlatos praticados por organizações criminosas. A iniciativa conta com o apoio da Receita Federal, do Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA), do Corpo de Bombeiros Militar e das vigilâncias sanitárias municipais", explicou a PMMG em comunicado.

Estabelecimentos fiscalizados e apreensões

Até o momento, foram fiscalizados 643 estabelecimentos, entre pontos de distribuição de bebidas, bares, restaurantes e locais suspeitos de armazenar ou comercializar entorpecentes. Aproximadamente duas mil pessoas foram abordadas, além do cumprimento de três mandados de prisão e 15 de busca e apreensão.

Foram apreendidos cerca de seis mil litros de bebidas alcoólicas, R$ 28 mil, 292 pinos/papelotes, 93 pedras de crack, 1.195 buchas/porções de maconha e seis armas de fogo.