Adolescente é procurado por tentativa de assassinato

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Encontra-se internado no Hospital do Pronto-Socorro João XXIII (HPS) um homem de 22 anos, que escapou da morte na noite de sábado (22/11) após ter levado seis tiros, supostamente desferidos por um adolescente de 14 anos. O crime teria motivação relacionada ao tráfico de drogas.

O atentado ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima contou aos policiais militares que a socorreram que estava próxima a um bar quando surgiram dois homens em uma motocicleta. Assim que o veículo parou, o garupa desceu e caminhou em sua direção, efetuando os disparos.

O jovem baleado contou ainda ter reconhecido o autor dos disparos, um adolescente ligado ao tráfico de drogas. O local do crime é um ponto de venda de drogas, disputado por duas gangues.

O homem ferido foi levado inicialmente à UPA e, de lá, transferido para o HPS. Com base na descrição do adolescente, a PM montou um esquema de busca, mas, até o momento, o menor segue foragido.

A Polícia Civil de Santa Luzia assumiu a ocorrência e iniciou investigações. Há suspeita de que o homem baleado também tenha envolvimento com o tráfico de drogas.





