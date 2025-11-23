Adolescente é procurado por tentativa de assassinato
Crime ocorreu na noite de sábado (22/11), próximo a um bar em Santa Luzia, quando a vítima foi atingida por disparos efetuados por um menor
Encontra-se internado no Hospital do Pronto-Socorro João XXIII (HPS) um homem de 22 anos, que escapou da morte na noite de sábado (22/11) após ter levado seis tiros, supostamente desferidos por um adolescente de 14 anos. O crime teria motivação relacionada ao tráfico de drogas.
O atentado ocorreu em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A vítima contou aos policiais militares que a socorreram que estava próxima a um bar quando surgiram dois homens em uma motocicleta. Assim que o veículo parou, o garupa desceu e caminhou em sua direção, efetuando os disparos.
O jovem baleado contou ainda ter reconhecido o autor dos disparos, um adolescente ligado ao tráfico de drogas. O local do crime é um ponto de venda de drogas, disputado por duas gangues.
O homem ferido foi levado inicialmente à UPA e, de lá, transferido para o HPS. Com base na descrição do adolescente, a PM montou um esquema de busca, mas, até o momento, o menor segue foragido.
A Polícia Civil de Santa Luzia assumiu a ocorrência e iniciou investigações. Há suspeita de que o homem baleado também tenha envolvimento com o tráfico de drogas.
