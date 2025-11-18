BH: suspeito de jogar tijolo que atingiu mulher dentro de carro vira réu

A Justiça de Belo Horizonte aceitou, nessa quinta-feira (17/11), a denúncia do Ministério Público contra o homem de 30 anos acusado de arremessar um tijolo do alto do Túnel da Lagoinha, na Região Nordeste da capital, atingindo o rosto de uma mulher que estava dentro de um carro. Com a decisão, o suspeito passa a ser réu por tentativa de homicídio contra quatro pessoas, entre elas uma criança menor de 14 anos.

O caso agora deixa a fase de investigação e se torna uma ação penal, que seguirá para julgamento no Tribunal do Júri. A Justiça também manteve a prisão preventiva do acusado, que permanece detido.

Relembre o caso



O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova Reprodução

No dia 20 de outubro, o suspeito do crime foi preso por, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atravessou o teto solar de um carro e feriu a mulher. O caso ocorreu na manhã de domingo (19/10). De acordo com a polícia, o suspeito está em situação de rua e afirmou que jogou o bloco para se defender em uma discussão com outra pessoa em situação de rua.

O tijolo atingiu o teto solar do carro da vítima quando ela saía do túnel da Lagoinha, na Região Nordeste de BH, no sentido Venda Nova. A PM informou que a mulher estava em estado grave e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. A corporação afirmou ainda que havia crianças no banco de trás do veículo.

De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu. Segundo ele, as câmeras que haviam na área não estavam funcionando.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia



Ainda de acordo com as informações do tenente-coronel, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, a maioria por dano e furto. Na última ocorrência registrada, ele teria colocado fogo em um veículo.

