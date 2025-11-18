Assine
TENTATIVA DE HOMICÍDIO

BH: suspeito de jogar tijolo que atingiu mulher dentro de carro vira réu

Justiça aceita denúncia por tentativa de homicídio contra quatro ocupantes do veículo

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 07:31 - atualizado em 18/11/2025 07:58

Um homem de 30 anos foi preso, nesta segunda-feira (20/10), suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atingiu e feriu uma mulher, de 38
Um homem de 30 anos foi preso suspeito de ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atingiu e feriu uma mulher, de 38 crédito: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press

A Justiça de Belo Horizonte aceitou, nessa quinta-feira (17/11), a denúncia do Ministério Público contra o homem de 30 anos acusado de arremessar um tijolo do alto do Túnel da Lagoinha, na Região Nordeste da capital, atingindo o rosto de uma mulher que estava dentro de um carro. Com a decisão, o suspeito passa a ser réu por tentativa de homicídio contra quatro pessoas, entre elas uma criança menor de 14 anos.

O caso agora deixa a fase de investigação e se torna uma ação penal, que seguirá para julgamento no Tribunal do Júri. A Justiça também manteve a prisão preventiva do acusado, que permanece detido.

Relembre o caso

O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova
O tijolo atingiu o carro da vítima através do teto solar na saída do túnel da Lagoinha, na Região Noroeste de BH, no sentido Venda Nova Reprodução

No dia 20 de outubro,  o suspeito do crime foi preso por, segundo a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) ter arremessado o tijolo revestido de concreto que atravessou o teto solar de um carro e feriu a mulher. O caso ocorreu na manhã de domingo (19/10). De acordo com a polícia, o suspeito está em situação de rua e afirmou que jogou o bloco para se defender em uma discussão com outra pessoa em situação de rua.

O tijolo atingiu o teto solar do carro da vítima quando ela saía do túnel da Lagoinha, na Região Nordeste de BH, no sentido Venda Nova. A PM informou que a mulher estava em estado grave e precisou passar por cirurgia de reconstrução facial. A corporação afirmou ainda que havia crianças no banco de trás do veículo.

De acordo com o tenente-coronel Paulo Geovanny Thomaino Dell' Isola, militares do 16º batalhão localizaram o suspeito ao conversarem com outras pessoas em situação de rua e moradores da região onde o caso ocorreu. Segundo ele, as câmeras que haviam na área não estavam funcionando.

Ainda de acordo com as informações do tenente-coronel, o suspeito tem cerca de 30 passagens pela polícia, a maioria por dano e furto. Na última ocorrência registrada, ele teria colocado fogo em um veículo.

