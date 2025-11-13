Casa de moradora do Buraco Quente é metralhada por criminosos
De acordo com a PM, ataque aconteceu para integrantes de facção tentar recuperar armas de rivais que eram escondidas no imóvel
Um dia depois dos tiroteios que resultaram na morte de duas pessoas na Vila Senhor dos Passos, conhecida como Buraco Quente, próximo à Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a casa de uma mulher, no Beco 21 de Abril, foi metralhada na noite dessa quarta-feira (12/11).
A região vive disputa entre duas facções que lutam pelo domínio do tráfico de drogas no local. Na operação da noite de terça (11/11), um suspeito foi morto por rivais e o outro durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM). Os militares também prenderam quatro suspeitos, sendo um deles apontado como o chefe de uma das facções envolvidas no conflito.
De acordo com a Polícia Militar, a mulher que teve a casa metralhada é tia de um suspeito que pertence à facção que quer retomar o controle do Buraco Quente. Diante do ataque, a vítima foi aconselhada pelos policiais militares a abandonar sua casa e procurar um outro lugar para morar. Amedrontada, a mulher se mudou ainda na noite dessa quarta-feira.
Como ocorreu o ataque?
Era por volta de 21h, quando cinco homens apareceram na frente da casa da mulher e começaram a forçar a entrada do imóvel. Os suspeitos gritavam para que ela abrisse o portão. Temendo por sua vida, a mulher ficou quieta, calada, trancada em casa, onde também estavam sua filha e seu neto.
Os homens forçaram o primeiro portão e o arrombaram, mas não conseguiram abrir o segundo. Diante disso, começaram a efetuar disparos de armas de fogo contra a casa. Dois tiros acertaram a janela de um dos quartos, onde dormem a filha da mulher e o neto dela.
A PM foi acionada por vizinhos e viaturas foram enviadas ao local, mas quando chegaram, os criminosos já tinham fugido.
A mulher, então, indicou onde um dos suspeitos do ataque a sua casa residia e, depois de vigiar o imóvel, um homem foi avistado. Os policiais militares mandaram que ele abrisse a porta e deram voz de prisão a esse suspeito e a outro homem que estava na casa.
Qual a motivação do ataque?
Segundo a Polícia Militar, o imóvel da mulher foi metralhado por ela ser tia de um dos suspeitos feridos na ação de ontem. Ele pertence à facção que quer retomar o controle do Buraco Quente que era comandada por Denis Chai, assassinado em janeiro deste ano.
Ainda segundo a PM, o sobrinho da vítima que teve o imóvel atacado escondia armas na casa da tia, o que motivou o ataque da noite de ontem. Os criminosos fizeram uma tentativa de pegar as armas do grupo rival.
Como foi a mudança da vítima?
Durante a noite, a tia do suspeito de integrar uma das facções criminosas se mudou da Pedreira Prado Lopes. Ela teve apoio da PM para conseguir transporte para seus pertences, móveis e roupas.
A mulher disse que decidiu seguir o conselho dado pelos policiais, pois entende que tanto ela quanto a filha e neto estão correndo risco de vida. O local para onde a família foi levada não foi revelado por questão de segurança.