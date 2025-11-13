Casa de moradora do Buraco Quente é metralhada por criminosos

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Um dia depois dos tiroteios que resultaram na morte de duas pessoas na Vila Senhor dos Passos, conhecida como Buraco Quente, próximo à Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de Belo Horizonte, a casa de uma mulher, no Beco 21 de Abril, foi metralhada na noite dessa quarta-feira (12/11).

A região vive disputa entre duas facções que lutam pelo domínio do tráfico de drogas no local. Na operação da noite de terça (11/11), um suspeito foi morto por rivais e o outro durante uma troca de tiros com a Polícia Militar (PM). Os militares também prenderam quatro suspeitos, sendo um deles apontado como o chefe de uma das facções envolvidas no conflito.

De acordo com a Polícia Militar, a mulher que teve a casa metralhada é tia de um suspeito que pertence à facção que quer retomar o controle do Buraco Quente. Diante do ataque, a vítima foi aconselhada pelos policiais militares a abandonar sua casa e procurar um outro lugar para morar. Amedrontada, a mulher se mudou ainda na noite dessa quarta-feira.

Como ocorreu o ataque?

Era por volta de 21h, quando cinco homens apareceram na frente da casa da mulher e começaram a forçar a entrada do imóvel. Os suspeitos gritavam para que ela abrisse o portão. Temendo por sua vida, a mulher ficou quieta, calada, trancada em casa, onde também estavam sua filha e seu neto.

Os homens forçaram o primeiro portão e o arrombaram, mas não conseguiram abrir o segundo. Diante disso, começaram a efetuar disparos de armas de fogo contra a casa. Dois tiros acertaram a janela de um dos quartos, onde dormem a filha da mulher e o neto dela.

A PM foi acionada por vizinhos e viaturas foram enviadas ao local, mas quando chegaram, os criminosos já tinham fugido.

A mulher, então, indicou onde um dos suspeitos do ataque a sua casa residia e, depois de vigiar o imóvel, um homem foi avistado. Os policiais militares mandaram que ele abrisse a porta e deram voz de prisão a esse suspeito e a outro homem que estava na casa.

Qual a motivação do ataque?

Segundo a Polícia Militar, o imóvel da mulher foi metralhado por ela ser tia de um dos suspeitos feridos na ação de ontem. Ele pertence à facção que quer retomar o controle do Buraco Quente que era comandada por Denis Chai, assassinado em janeiro deste ano.

Ainda segundo a PM, o sobrinho da vítima que teve o imóvel atacado escondia armas na casa da tia, o que motivou o ataque da noite de ontem. Os criminosos fizeram uma tentativa de pegar as armas do grupo rival.

Como foi a mudança da vítima?

Durante a noite, a tia do suspeito de integrar uma das facções criminosas se mudou da Pedreira Prado Lopes. Ela teve apoio da PM para conseguir transporte para seus pertences, móveis e roupas.

A mulher disse que decidiu seguir o conselho dado pelos policiais, pois entende que tanto ela quanto a filha e neto estão correndo risco de vida. O local para onde a família foi levada não foi revelado por questão de segurança.