FRUTAL

Jovem que alegou ter dado 'tiro acidental' em mulher é condenado a 16 anos

Promotora afirmou que a condenação de 16 anos considerou a menoridade do réu e foi considerada proporcional pelo Ministério Público

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
Repórter
14/11/2025 19:30 - atualizado em 14/11/2025 19:33

Luiz Miguel Lucindo Vieira, 18 anos, autor do assassinato de Jéssica Priscila Carvalho, de 29 anos
Luiz Miguel Lucindo Vieira, 18 anos, autor do assassinato de Jéssica Priscila Carvalho, de 29 anos crédito: Redes Sociais/Divulgação

O Tribunal do Júri de Frutal, no Triângulo Mineiro, condenou um jovem de 18 anos, Luiz Miguel Lucindo Vieira, por homicídio duplamente qualificado (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima) a uma pena de 16 anos e 6 meses de prisão em regime fechado. Ele foi réu no caso da morte de Jéssica Priscila Carvalho, de 29 anos, ocorrida em março de 2025.

A vítima foi morta por um disparo de arma de fogo em frente à casa dela, na Rua Araguari, no Bairro Vila Esperança.

Segundo informações divulgadas pela promotora Aline Silva Barros, a condenação do réu aconteceu nos termos da denúncia. "A condenação de 16 anos teve o reconhecimento da menoridade dele como atenuante, e o Ministério Público entendeu que a pena foi proporcional", complementou.

José Rodrigo de Almeida, advogado do jovem, declarou que não pretende recorrer da decisão.

Jovem alegou que o tiro foi acidental

Ainda conforme Almeida, Luiz Miguel tinha algum relacionamento de amizade com o marido da vítima, sendo que, poucos dias antes do crime, fez uma brincadeira com ele na rua. "E no dia do crime, ele (o jovem) estava de bicicleta, e ela avançou com o carro propositalmente em cima dele. Ele bateu em outro veículo, sendo que várias pessoas presenciaram esse fato, e amassou a bicicleta", disse o advogado sobre o teor do depoimento do suspeito à Polícia Civil (PCMG).

"Não houve mero 'esbarrão'. Luiz Miguel foi vítima de uma verdadeira tentativa de homicídio por parte de Jéssica Priscila", destacou o advogado.

Almeida continua que, revoltado, o suspeito foi até a casa dele, pegou uma arma e foi à residência da vítima tirar satisfação. "Quando ele chegou à residência do casal, o marido dela começou a proferir ameaças, e então meu cliente tirou a arma com medo. Ela pegou um pedaço de pau para bater nele, e então a arma disparou e a atingiu; o tiro não foi proposital, ou seja, no curso de uma discussão, ao sacar a arma, houve um disparo acidental no momento em que ele foi agredido", complementa o advogado.

Ainda conforme o advogado, o jovem se dirigiu à residência da vítima armado em razão da periculosidade oferecida pelo esposo da vítima.

