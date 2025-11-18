Assine
TENTATIVA DE FEMINICÍDIO

BH: suspeito de tentar matar ex no trabalho dela em supermercado é preso

Agressor tem 28 anos e não aceitava o término da relação. Tentativa de feminicídio ocorreu em 22 de setembro em estabelecimento no Belvedere

Bruno Luis Barros
18/11/2025 22:15 - atualizado em 18/11/2025 22:21

Homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil em Esmeraldas, na Grande BH
Homem de 28 anos foi preso pela Polícia Civil em Esmeraldas, na Grande BH crédito: PCMG

Um homem de 28 anos, que tentou matar a ex-companheira no supermercado onde ela trabalhava, no Bairro Belvedere, Região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG), foi preso na sexta-feira (14/11), informou a Polícia Civil em coletiva à imprensa nesta terça-feira (18). O jovem foi localizado em Esmeraldas, na Grande BH.

A tentativa de feminicídio ocorreu em 22 de setembro, quando o homem entrou com uma faca ou canivete no supermercado onde a vítima trabalhava. Segundo a Polícia Civil, ele tentou inicialmente cortar o cabelo da mulher, que reagiu e começou a ser atacada com socos. Ele ainda tentou atingi-la com a faca antes de fugir. A vítima teve lesões superficiais no braço e na cabeça.

No dia seguinte, a vítima foi à delegacia e nessa mesma data o homem divulgou imagens íntimas da ex-mulher no status do WhatsApp dele. Além disso, o agressor teria enviado mensagens para outras pessoas afirmando que iria matar a ex.

"Ela estava depondo quando visualizou várias imagens publicadas. Ela chorou aqui na delegacia. Foi um momento muito triste. Nós printamos esse status”, lembrou a delegada Karine Tassara, da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher de BH.

O casal teve um relacionamento de aproximadamente dois anos, que foi marcado por uma rotina de ameaças, violência psicológica e perseguições. Em janeiro, por exemplo, o suspeito causou cortes no rosto da mulher ao agredi-la com uma caneca de louça.

A mulher chegou a solicitar à Justiça medidas protetivas. No entanto, o medo decorrente das ameaças de morte a fez manter o relacionamento, segundo a delegada. A situação, porém, ficou insustentável e, mesmo com receio, a mulher decidiu colocar um término na relação — o que motivou o crime no último dia 14.

A Polícia Civil pontuou ainda que o homem já tinha passagens por porte ilegal de arma de fogo e lesão corporal.

Tópicos relacionados:

crime ex-companheira feminicidio justica

