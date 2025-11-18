Assine
BELO HORIZONTE

Trânsito na Pampulha terá contrafluxo devido a 'Aulão de IA'

Evento será realizado na manhã desta quarta-feira (19/11), no Mineirão, e deverá atrair grande público à região

E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
18/11/2025 21:34

Veículo da BH Trans é visto lateralmente, em primeiro plano, estacionado em frente ao estádio Mineirão, mais ao fundo, em Belo Horizonte.
Agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) participarão da operação na Pampulha crédito: PBH/Divulgação

Um Aulão de Inteligência Artificial (IA), marcado para a manhã desta quarta-feira (19/11) no Mineirão, em Belo Horizonte, fará a BHTrans realizar uma operação na Região da Pampulha. De acordo com a Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), a ação terá início previsto para as 6h e só será encerrada às 13h. O evento será realizado pelo Governo de Minas Gerais, em parceria com o Google, e contará com as presenças do governador Romeu Zema (Novo) e do vice Mateus Simões (PSD).

Durante a operação, agentes da Unidade Integrada de Trânsito (BHTrans, Guarda Municipal e Polícia Militar) atuarão nas faixas de travessia de pedestres da Avenida Antônio Abrahão Caram, no cruzamento com a Avenida Rei Pelé (Setor Norte), e da Avenida Cel. Oscar Paschoal com a Avenida Rei Pelé (Setor Sul), nos horários de maior fluxo.

O objetivo, segundo a PBH, é assegurar a travessia segura, a fluidez e a segurança na interseção. Além disso, as equipes também realizarão, antes e durante o evento, o monitoramento e a fiscalização das reservas de áreas.

Cerca de 20 minutos antes do término do evento, poderá ser implantada ainda uma operação de trânsito no contrafluxo, na saída do estacionamento G1, da pista interna da Avenida Rei Pelé, em direção à Escola de Veterinária (UFMG), para preparar o fluxo de saída de veículos.

A BHTrans prevê que aproximadamente 850 ônibus fretados por participantes deverão permanecer estacionados no entorno do Mineirão e do Mineirinho durante o evento.

