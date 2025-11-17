Iluminação de Natal na Praça da Liberdade causará desvios no trânsito
Vias no entorno da praça permanecerão interditadas até o dia 6 de janeiro; algumas linhas do transporte coletivo terão os itinerários alterados
A tradicional iluminação de Natal causará mudanças na circulação de veículos pelo entorno daa Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, partir desta segunda-feira (17/11). As Alamedas da Educação, dos Despachos e da Segurança sofrerão interdições até o dia 6 de janeiro de 2026. Já a Avenida Bias Fortes será fechada excepcionalmente nesta segunda-feira (17/11), entre às 19h e às 23h, quando ocorrerá a abertura da decoração festiva.
No caso da Alameda da Educação, as interdições envolverão o trecho entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes. A via será bloqueada de segunda à sábado, das 19h às 22h, e aos domingos, das 7h às 22h.
Por sua vez, a interdição na Alameda dos Despachos ocorrerá entre o sentido à avenida Bias Fortes e a Praça José Mendes Jr., sempre de segunda à domingo, das 19h às 22h. Por fim, a Alameda da Segurança, será bloqueada ao trânsito de veículos entre a Avenida Brasil e a Rua Gonçalves Dias, de segunda à domingo, das 20h à 22h.
Durante o período das interdições, os motoristas deverão passar por dois desvios. Um deles, montado de 19h à 0h no sentido Centro-Savassi, envolve a Avenida João Pinheiro, a Rua Gonçalves Dias, a Rua da Bahia, a Avenida Bias Fortes e a Avenida Cristóvão Colombo.
Já o desvio no sentido Savassi-Centro, montado das 20h às 0h, passa pelas Avenida Cristóvão Colombo, Avenida Brasil, Rua Cláudio Manoel, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias. De acordo com a BHTrans, os motoristas devem ficar atentos e respeitar a sinalização implantada.
Transporte coletivo
Em função dos desvios, um ponto de ônibus localizado na Alameda da Educação, na altura no nº 150, será desativado. Os passageiros deverão embarcar em desembarcar no pontos existentes ao longo do desvio. Além disso, as seguintes linhas terão o itinerário alterado diariamente, de 19h a 0h:
- 2101 - Grajaú/Sion
- 2103 - Prado/Anchieta
- 2104 - Nova Gameleira/BH Shopping
- 4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade
- 4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio
- 4106 - São Cristóvão/Santo Antônio
- 4111 - Dom Cabral/ Anchieta
- 5104 - Suzana /Cruzeiro via Universitário
- 5102 - UFMG /Santo Antônio
- 5106 - Bandeirantes/BH Shopping
- 8001 A - Santa Inês/BH Shopping
- 8102 - União/Carmo Sion
- 8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere
- 8107 - Concórdia/São Pedro
- 8108 - Cidade Nova/Savassi
- 9103 - Santa Teresa/Santo Antônio
- 9105 - Nova Vista/Sion
- 9106 - Sagrada Família/Serra
