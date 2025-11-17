Iluminação de Natal na Praça da Liberdade causará desvios no trânsito

A tradicional iluminação de Natal causará mudanças na circulação de veículos pelo entorno daa Praça da Liberdade, em Belo Horizonte, partir desta segunda-feira (17/11). As Alamedas da Educação, dos Despachos e da Segurança sofrerão interdições até o dia 6 de janeiro de 2026. Já a Avenida Bias Fortes será fechada excepcionalmente nesta segunda-feira (17/11), entre às 19h e às 23h, quando ocorrerá a abertura da decoração festiva.

No caso da Alameda da Educação, as interdições envolverão o trecho entre a Rua Gonçalves Dias e a Avenida Bias Fortes. A via será bloqueada de segunda à sábado, das 19h às 22h, e aos domingos, das 7h às 22h.

Por sua vez, a interdição na Alameda dos Despachos ocorrerá entre o sentido à avenida Bias Fortes e a Praça José Mendes Jr., sempre de segunda à domingo, das 19h às 22h. Por fim, a Alameda da Segurança, será bloqueada ao trânsito de veículos entre a Avenida Brasil e a Rua Gonçalves Dias, de segunda à domingo, das 20h à 22h.

Durante o período das interdições, os motoristas deverão passar por dois desvios. Um deles, montado de 19h à 0h no sentido Centro-Savassi, envolve a Avenida João Pinheiro, a Rua Gonçalves Dias, a Rua da Bahia, a Avenida Bias Fortes e a Avenida Cristóvão Colombo.

Já o desvio no sentido Savassi-Centro, montado das 20h às 0h, passa pelas Avenida Cristóvão Colombo, Avenida Brasil, Rua Cláudio Manoel, Rua Alagoas, Rua Gonçalves Dias. De acordo com a BHTrans, os motoristas devem ficar atentos e respeitar a sinalização implantada.

Transporte coletivo

Em função dos desvios, um ponto de ônibus localizado na Alameda da Educação, na altura no nº 150, será desativado. Os passageiros deverão embarcar em desembarcar no pontos existentes ao longo do desvio. Além disso, as seguintes linhas terão o itinerário alterado diariamente, de 19h a 0h:

2101 - Grajaú/Sion

2103 - Prado/Anchieta

2104 - Nova Gameleira/BH Shopping

4032 - Caiçara/Savassi/Praça da Liberdade

4034 - Novo Dom Bosco/Savassi via Padre Eustáquio

4106 - São Cristóvão/Santo Antônio

4111 - Dom Cabral/ Anchieta

5104 - Suzana /Cruzeiro via Universitário

5102 - UFMG /Santo Antônio

5106 - Bandeirantes/BH Shopping

8001 A - Santa Inês/BH Shopping

8102 - União/Carmo Sion

8106 - Santa Cruz/BH Shopping via Belvedere

8107 - Concórdia/São Pedro

8108 - Cidade Nova/Savassi

9103 - Santa Teresa/Santo Antônio

9105 - Nova Vista/Sion

9106 - Sagrada Família/Serra

