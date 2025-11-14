'Capital dos fogos' é palco do maior espetáculo pirotécnico do país

Nesta sexta-feira (14/11), a cidade de Santo Antônio do Monte, na Região Centro Oeste de Minas, conhecida como capital brasileira e das Américas dos fogos de artifício, recebe o maior espetáculo pirotécnico simultâneo do país. A queima de fogos ocorrerá em oito pontos espalhados pela cidade, que está completando 150 anos neste fim de semana.

Além de celebrar o aniversário da cidade, a expectativa é que o espetáculo marque um momento de aquecimento do mercado. É o que explica o presidente do Sindicato das Indústrias de Fogos de Artifício de Minas Gerais, Tiago Santos: "várias empresas do nosso polo produtivo estão participando com entusiasmo da nossa ação, e estamos confiantes de que será um evento inesquecível, preparando terreno para o aumento das vendas que geralmente ocorrem nas festas de fim de ano", afirma.

Um ato semelhante já havia sido realizado na cidade, em 2019. Neste ano, lideranças do segmento prometem um evento ainda maior e melhor elaborado, já sendo referenciado como o maior espetáculo pirotécnico simultâneo já promovido no Brasil.

O evento está agendado para as 21h30 desta sexta-feira (14/11), no horário de Brasília, e será transmitido pelo Instagram. Nos próximos dias, será lançado um site com ações de comunicação, fortalecimento e de de responsabilidade social do setor, como uma campanha que já distribuiu mais de 17 mil abafadores de ruído para entidades voltadas a pessoas inseridas no espectro do autismo.

Polo produtivo

O polo produtivo, que além de Santo Antônio do Monte, abarca outros municípios, como Lagoa da Prata, Moema e Pedra do Indaiá, todos no Centro Oeste de Minas, concentra cerca de 90% da produção de fogos de artifício do Brasil e é reconhecido internacionalmente como o segundo maior polo do mundo nesse segmento, atrás apenas da China.

Os produtos são fabricados em cerca de 60 fábricas localizadas na região centro-oeste de Minas são vendidos por mais de 4 mil empresas em todo o país e exportados para a América Latina e Estados Unidos. Segundo estimativas da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), o setor movimenta aproximadamente R$ 400 milhões por ano no país, e gera cerca de 15 mil empregos diretos.

"Mais do que apenas uma demonstração da capacidade técnica e criativa da nossa indústria, da qual muito nos orgulhamos, o espetáculo pirotécnico que ocorrerá em Santo Antônio do Monte, que está sendo preparado com muito cuidado e responsabilidade (com toda a operação homologada pelo Corpo de Bombeiros), tem um caráter de manifestação: queremos lembrar às pessoas que o negócio dos fogos de artifício existe para propiciar mais brilho e emoção aos momentos de celebração", pontua Guilherme Santos, coordenador da Aliança Brasileira da Pirotecnia.

Tradição centenária



Registros históricos indicam que os primeiros produtores de fogos de artifício começam a atuar em Santo Antônio do Monte em 1859. "Para além do aspecto econômico, essa indústria tem também um inestimável valor cultural", conclui Guilherme.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia