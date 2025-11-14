Assine
FOGOS DE ARTIFÍCIO

Polícia apura se morto na explosão era o morador de casa que armazenava fogos no Tatuapé, em SP

Casa tinha sido alugada há cerca de 40 dias por familiar de Adir Mariano, que morava no imóvel e tem dois registros na polícia por soltar balões sem autorização

PE
PAULO EDUARDO DIAS
14/11/2025 13:48

Estragos causados na vizinhança após a explosão em um imóvel que armazenava fogos de artifício no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). O acidente, ocorrido na noite do dia anterior, deixou ao menos um morto e dez pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros
Estragos causados na vizinhança após a explosão em um imóvel que armazenava fogos de artifício, no Tatuapé, zona leste de São Paulo, na manhã desta sexta-feira (14). O acidente, ocorrido na noite do dia anterior, deixou ao menos um morto e dez pessoas feridas, segundo o Corpo de Bombeiros crédito: Marcelo Gonçalves/Folhapress

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A polícia apura se o corpo encontrado sob os escombros do imóvel que explodiu na noite desta quinta-feira (13) no Tatuapé, na zona leste de São Paulo, é do morador da residência. 

A casa tinha sido alugada há cerca de 40 dias por um familiar de Adir de Oliveira Mariano, 46 -que morava no imóvel e tem dois registros na polícia por soltar balões, um em 2011 e outro em 2012. Em uma das ações ele foi absolvido. 

A polícia diz acreditar que Adir é o homem morto na explosão, embora ainda aguarde reconhecimento do corpo por familiares. Um parente chegou a ir ao IML, mas, devido ao nervosismo, não conseguiu fazer o reconhecimento. 

"Os indícios levam a crer ser o Adil, mas ainda não podemos confirmar", diz o delegado Filipe Soares, responsável pela investigação.

Postagens em redes sociais de Adir também indicam, segundo a polícia, que ele atuava no ramo de balões. 

O delegado afirmou que o homem armazenava explosivos na casa, mas ainda não é possível confirmar se ele manipulava ou fabricava artefatos no imóvel. 

A polícia quer saber também se ele agia sozinho ou se mais pessoas o ajudavam e, assim, conseguir individualizar as condutas. 

O delegado classificou como "cenário de guerra" a cena vistas pelos primeiros policiais que chegaram ao imóvel. 

Sob escombros foram encontrados buchas de balões e cangalhas. Alguns artefatos foram apreendidos pelo Gate e encaminhados para perícia.

Os investigadores ainda não tem hipótese consolidada do que pode ter gerado a explosão. Uma perícia será realizada em breve. A análise ainda não foi feita devido a interdição do imóvel pela Defesa Civil. 

Vinte e três imóveis residenciais e comerciais foram interditados pela Defesa Civil no Tatuapé, zona leste de São Paulo, em razão da explosão. 

Segundo os técnicos, 13 imóveis estão interditados de forma total e outros 10 de forma parcial. Os moradores foram abrigados por familiares, de acordo com a Defesa Civil.

A Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil foi acionada e constatou grandes danos. Diversos imóveis e veículos foram atingidos pelos destroços da explosão, que foi sentida a quilômetros de distância.

Tópicos relacionados:

explosao fogos-de-artificio sao-paulo

