MANOBRA ARRISCADA

Vídeo: Condutor de trator bate em carro nas ruas de cidade mineira

O carro foi danificado pelas rodas da máquina, principalmente na lateral direita; vídeo mostra a batida

Vinicius Lemos - Especial para o EM
18/11/2025 18:40

Vídeo: Condutor em máquina agrícola bate em carro nas ruas de Iraí de Minas
Vídeo: Condutor em máquina agrícola bate em carro nas ruas de Iraí de Minas

Uma máquina agrícola bateu em um carro de passeio em uma cruzamento da cidade de Iraí de Minas, no fim da manhã dessa segunda-feira (17/11). O caso foi registrado por meio de um câmera de segurança.

Nas imagens, o operador da máquina faz uma curva entre as ruas Sebastião José de Oliveira e Itajiba Ferreira da Cunha, como se tentasse passar com o equipamento sobre o carro parado no cruzamento. Uma vez que a máquina é alta, segundo testemunhas, o condutor tentou fazer uma brincadeira malsucedida.

O carro foi danificado pelas rodas da máquina, principalmente na lateral direita. Ninguém se feriu.


Um pulverizador como esse pode rodar em ruas urbanas sem a necessidade de Autorização Especial de Trânsito (AET) desde que tenha largura de até 3,20 metros.



