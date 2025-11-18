Homem é executado a tiros em frente à oficina dele em Contagem
Homens chegaram numa motocicleta e se passaram por clientes
Vingança? Acerto de Contas? Essas são algumas das hipóteses com as quais trabalha a Polícia Civil sobre a morte de Nilson Elias Soares, de 38 anos, proprietário de uma oficina de motocicletas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.
O crime ocorreu às 8h44 na Strada Motos, na Rua Sema, 667, no Bairro Icaivera. Câmeras de segurança registraram o homicído. As imagens mostram Nilson, na frente da oficina, falando com dois homens numa motocicleta, de cor azul, modelo XRE.
Ambos vestem blusa preta, calça jeans e estão de capacete. Depois de cinco minutos de conversa - o que é confirmado pelo relógio da câmera -, o garupa da moto saca um revólver e começa a atirar.
Nilson cai. O garupa salta da motocicleta e volta a disparar a arma contra a vítima, já caída ao solo. Nesse momento, a mulher de Nilson, Marina, e a filha já estão na calçada e a primeira tenta impedir mais tiros.
Em seguida a motocicleta arranca com os dois homens. Marina pede ajuda aos lojistas vizinhos, que socorrem Nilson.
A vítima foi levada para a UPA Nova Contagem, onde chegou sem vida. Conforme o relatório dos médicos da UPA, Nilson morreu com quatro tiros.
Marina, mulher de Nilson, diz não entender o que aconteceu. Segundo ela, o marido era pacífico e não tinha atrito com ninguém. Ela disse aos policiais militares que os dois homens da motocicleta se passaram por clientes.