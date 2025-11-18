Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Homem é executado a tiros em frente à oficina dele em Contagem

Homens chegaram numa motocicleta e se passaram por clientes

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
18/11/2025 16:28

compartilhe

SIGA
x
Garupa de motocicleta usa arma para matar dono de oficina a tiros em Contagem (MG)
Garupa de motocicleta usa arma para matar dono de oficina a tiros em Contagem (MG) crédito: Reprodução/Câmera de segurança de oficina em Contagem

Vingança? Acerto de Contas? Essas são algumas das hipóteses com as quais trabalha a Polícia Civil sobre a morte de Nilson Elias Soares, de 38 anos, proprietário de uma oficina de motocicletas, em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O crime ocorreu às 8h44 na Strada Motos, na Rua Sema, 667, no Bairro Icaivera. Câmeras de segurança registraram o homicído. As imagens mostram Nilson, na frente da oficina, falando com dois homens numa motocicleta, de cor azul, modelo XRE.

Ambos vestem blusa preta, calça jeans e estão de capacete. Depois de cinco minutos de conversa - o que é confirmado pelo relógio da câmera -, o garupa  da moto saca um revólver e começa a atirar.

Leia Mais

Nilson cai. O garupa salta da motocicleta e volta a disparar a arma contra a vítima, já caída ao solo. Nesse momento, a mulher de Nilson, Marina, e a filha já estão na calçada e a primeira tenta impedir mais tiros.

Em seguida a motocicleta arranca com os dois homens. Marina pede ajuda aos lojistas vizinhos, que socorrem Nilson.

A vítima foi levada para a UPA Nova Contagem, onde chegou sem vida. Conforme o relatório dos médicos da UPA, Nilson morreu com quatro tiros.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Marina, mulher de Nilson, diz não entender o que aconteceu. Segundo ela, o marido era pacífico e não tinha atrito com ninguém. Ela disse aos policiais militares que os dois homens da motocicleta se passaram por clientes.

Tópicos relacionados:

contagem homicidio policia

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay