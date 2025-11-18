Assine
ABUSO DE PODER

MG: agente é afastado ao aplicar quatro multas em 1 minuto a motorista

Servidor de Uberlândia aplicou infrações consecutivas e foi punido por abuso de autoridade, segundo decisão publicada no Diário Oficial

Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
18/11/2025 09:40 - atualizado em 18/11/2025 09:44

Servidor é suspenso após multar uma motorista quatro vezes em 1 minuto em MG
Servidor é suspenso após multar uma motorista quatro vezes em 1 minuto em MG crédito: Redes Sociais/Reprodução

Um agente de trânsito de Uberlândia (MG), no Triângulo Mineiro, foi afastado por cinco dias depois de aplicar quatro multas a uma motorista em menos de um minuto. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM), na sexta-feira (14/11), e a Prefeitura concluiu que ele cometeu abuso de autoridade.

De acordo com o processo administrativo, o servidor da Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes excedeu os limites das atribuições ao autuar, de forma considerada desproporcional, uma motorista que havia estacionado em vaga destinada a táxis em frente à clínica terapêutica do filho. A criança tem dois anos e é diagnosticada com autismo.

A Corregedoria Geral do Município confirmou que o agente agiu com desvio de finalidade e violou deveres funcionais previstos na legislação municipal e na Lei de Abuso de Autoridade. O relatório aponta que as penalidades foram motivadas por interesse pessoal e feriram princípios da moralidade administrativa, impessoalidade e dignidade da função pública.

O recurso apresentado pela defesa foi negado, e a suspensão disciplinar foi mantida. Segundo o município, a punição tem caráter pedagógico e busca evitar novas condutas semelhantes. Na publicação do DOM, não é falado o motivo da aplicação das outras multas pelo agente. 

