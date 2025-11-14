Mulher é morta com cinco tiros nas costas na Região Oeste de BH

Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira (13/11) no chamado “Beco Santana”, no Bairro Vila Antena, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Segundo a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido cerca de dez disparos de arma de fogo e acionaram a guarnição. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão. O Samu foi chamado e constatou a morte.

Apesar dos relatos de dez tiros, a perícia da Polícia Civil identificou seis perfurações no corpo da mulher: cinco nas costas e uma no braço direito. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

