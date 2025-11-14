Assine
overlay
Início Gerais
HOMICÍDIO

Mulher é morta com cinco tiros nas costas na Região Oeste de BH

Vítima de 38 anos foi encontrada caída no "Beco Santana"; motivação é desconhecida

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/11/2025 06:07 - atualizado em 14/11/2025 06:45

compartilhe

SIGA
x
PM atira e mata suspeito em bar no Barreiro após ameaça à família
Mulher leva cinco disparos nas costas e é morta em beco de BH crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Uma mulher de 38 anos foi morta a tiros na noite dessa quinta-feira (13/11) no chamado “Beco Santana”, no Bairro Vila Antena, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, moradores relataram ter ouvido cerca de dez disparos de arma de fogo e acionaram a guarnição. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída no chão. O Samu foi chamado e constatou a morte.

Leia Mais

Apesar dos relatos de dez tiros, a perícia da Polícia Civil identificou seis perfurações no corpo da mulher: cinco nas costas e uma no braço direito. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil segue investigando o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

bh homicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay