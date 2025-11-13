Suspeito de matar mulher a facadas no rosto em Minas é preso em SP

Um homem de 30 anos, apontado como responsável pelo assassinato a facadas de uma cabeleireira de 28, em Uberaba (MG), no Triângulo Mineiro, foi preso na tarde desta quinta-feira (13/11). Ele é namorado de uma moradora da casa onde ocorreu o assassinato.

Segundo a Polícia Civil, o homem foi localizado em Franca, no interior de São Paulo, por volta das 16h, com o apoio da FICCO. O crime aconteceu na tarde da última segunda-feira (10/11). Na ocasião, ele fugiu com o carro da vítima. Logo, a polícia trata o caso como latrocínio — ou seja, roubo seguido de morte.

Segundo registro policial, vizinhos ouviram gritos de socorro vindos de uma casa no Bairro Valim de Melo e acionaram a Polícia Militar.

Quando os policiais chegaram ao local, a vítima já estava morta, caída na área de serviço da casa, com várias perfurações no rosto e no pescoço, além de ferimentos nos braços compatíveis com tentativa de defesa.

"Constatou-se grande quantidade de sangue espalhada pelo ambiente, bem como uma faca de cabo preto, com aproximadamente 12 cm de lâmina, completamente ensanguentada", diz trecho do registro da PM.

Ainda segundo a PM, por volta das 12h, foi realizada uma transação financeira no valor de R$ 850 no cartão da namorada do suspeito, para uma maquininha em nome da vítima. E, alguns minutos depois, a PM informou que o suspeito fez um PIX de R$ 500 para a namorada.

A namorada do suspeito relatou à PM que eles dormiram juntos na casa onde aconteceu o crime, um dia antes da tragédia. Por volta das 8h do dia do crime, ela disse que o namorado a levou de carro ao trabalho. Por fim, falou aos policiais que só retornou à casa depois de receber uma ligação do pai, informando sobre o corpo encontrado.

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime.

Com informações de Renato Manfrim, repórter especial do EM em Uberaba*