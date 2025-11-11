Homem é morto a tiros em frente a campo de futebol em BH
Suspeito desceu de uma caminhonete branca, atirou e fugiu. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (11/11)
Um homem de 33 anos foi morto a tiros no momento em que estava em frente a uma quadra de futebol com amigos, em Belo Horizonte. O suspeito desceu de uma caminhonete branca, atirou e fugiu. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (11/11), no Conjunto Santa Maria, Região Centro-Sul da capital.
No bolso da vítima, a perícia encontrou cerca de R$ 300 em espécie e cartas de baralho. A motivação do crime será investigada. A polícia ainda não identificou o suspeito.
Outra pessoa, que estava próxima ao local, ficou ferida depois de ser atingida de raspão por um dos disparos. Por conta própria, ela foi até o Hospital Luxemburgo.
Imagens de câmeras de segurança de uma escola municipal, que fica em frente ao local do crime, vão ser analisadas pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao IML de Belo Horizonte.
Com informações de Pedro Corsini, da TV Alterosa*