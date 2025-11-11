Assine
EXECUÇÃO

Homem é morto a tiros em frente a campo de futebol em BH

Suspeito desceu de uma caminhonete branca, atirou e fugiu. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (11/11)

11/11/2025 19:46

Uma outra pessoa, que estava próxima ao local, ficou ferida depois de ser atingida por um tiro de raspão
Uma outra pessoa, que estava próxima ao local, ficou ferida depois de ser atingida por um tiro de raspão crédito: Pedro Corsini/TV Alterosa

Um homem de 33 anos foi morto a tiros no momento em que estava em frente a uma quadra de futebol com amigos, em Belo Horizonte. O suspeito desceu de uma caminhonete branca, atirou e fugiu. O crime aconteceu na tarde desta terça-feira (11/11), no Conjunto Santa Maria, Região Centro-Sul da capital.

No bolso da vítima, a perícia encontrou cerca de R$ 300 em espécie e cartas de baralho. A motivação do crime será investigada. A polícia ainda não identificou o suspeito.

Outra pessoa, que estava próxima ao local, ficou ferida depois de ser atingida de raspão por um dos disparos. Por conta própria, ela foi até o Hospital Luxemburgo.

Imagens de câmeras de segurança de uma escola municipal, que fica em frente ao local do crime, vão ser analisadas pela polícia. O corpo da vítima foi levado ao IML de Belo Horizonte.

Com informações de Pedro Corsini, da TV Alterosa*

