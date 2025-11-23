Assine
overlay
Início Gerais
VIOLÊNCIA URBANA

Trio que bebia em confraternização morre em ataque com mais de 100 tiros

Grupo tinha envolvimento com o tráfico de drogas e polícia investiga a hipótese de crime ter sido cometido por gangue rival de Governador Valadares (MG)

Publicidade
Carregando...
Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
23/11/2025 17:41

compartilhe

SIGA
x
Grupo confraternizava na rua quando foi alvo do ataque
Grupo confraternizava na rua quando foi alvo do ataque crédito: Divulgação/Polícia Militar

Três homens, com idades entre 19 e 29 anos, morreram, e outro, de 20, ficou ferido em um ataque com mais de 100 tiros em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (22/11). Segundo a Polícia Militar, o grupo tinha envolvimento com o tráfico de drogas. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Os quatro estavam bebendo e conversando em uma confraternização na calçada de uma casa, em uma região conhecida como “Favelinha” do bairro Jardim Ipê, quando um carro se aproximou e os ocupantes começaram a disparar.

Leia Mais

Um dos jovens que morreram foi atingido por mais de 15 tiros, enquanto os outros não tiveram a quantidade de ferimentos confirmada. Conforme a perícia, foram encontrados mais de 100 cartuchos deflagrados na cena, de calibres .380 e 9 milímetros, mais de 33 marcas de tiro apenas no muro da casa, além de marcas em veículos estacionados. 

Um dos jovens foi encontrado com vida e resgatado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência,  buscas foram feitas na região e os militares se depararam com um carro que fugiu ao perceber a presença policial. Uma fuga começou e os ocupantes do veículo descartaram um revólver de calibre 38 pela janela. Não foi possível abordar o carro, mas a atitude e a arma dispensada indicam que ele e os ocupantes têm relação com o triplo homicídio, segundo a polícia.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Até o momento, os autores do ataque não foram identificados. A polícia trabalha com a hipótese de que os responsáveis sejam membros de uma gangue rival do tráfico. 

Tópicos relacionados:

governador-valadares homicidio minas-gerais policia policia-militar trafico-de-droga

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay