Trio que bebia em confraternização morre em ataque com mais de 100 tiros

Três homens, com idades entre 19 e 29 anos, morreram, e outro, de 20, ficou ferido em um ataque com mais de 100 tiros em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce, na noite desse sábado (22/11). Segundo a Polícia Militar, o grupo tinha envolvimento com o tráfico de drogas.

Os quatro estavam bebendo e conversando em uma confraternização na calçada de uma casa, em uma região conhecida como “Favelinha” do bairro Jardim Ipê, quando um carro se aproximou e os ocupantes começaram a disparar.

Um dos jovens que morreram foi atingido por mais de 15 tiros, enquanto os outros não tiveram a quantidade de ferimentos confirmada. Conforme a perícia, foram encontrados mais de 100 cartuchos deflagrados na cena, de calibres .380 e 9 milímetros, mais de 33 marcas de tiro apenas no muro da casa, além de marcas em veículos estacionados.

Um dos jovens foi encontrado com vida e resgatado ao Hospital de Pronto-Socorro (HPS). Não há informações sobre o estado de saúde dele.

Segundo a equipe que atendeu a ocorrência, buscas foram feitas na região e os militares se depararam com um carro que fugiu ao perceber a presença policial. Uma fuga começou e os ocupantes do veículo descartaram um revólver de calibre 38 pela janela. Não foi possível abordar o carro, mas a atitude e a arma dispensada indicam que ele e os ocupantes têm relação com o triplo homicídio, segundo a polícia.

Até o momento, os autores do ataque não foram identificados. A polícia trabalha com a hipótese de que os responsáveis sejam membros de uma gangue rival do tráfico.