Homem desce de carro de aplicativo e é morto a tiros na Grande BH
A suspeita é a de que os disparos teriam sido feitos de dentro de um Chevrolet Prisma, não localizado pela polícia
Um homem de 24 anos, passageiro de um carro de aplicativo, foi morto a tiros na manhã desta quarta-feira (19/11), no Bairro Cristina, em Santa Luzia, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A suspeita é a de que os disparos teriam sido feitos de dentro de um Chevrolet Prisma, não localizado pela polícia.
Segundo o Boletim de Ocorrência (BO) da Polícia Militar (PMMG), a vítima estava em um veículo de aplicativo, juntamente com um amigo, que conseguiu escapar e está desaparecido.
Os dois homens tomaram um veículo de aplicativo na Pedreira Prado Lopes, na Região Noroeste de BH, seguindo para o Bairro Cristina.
Assim que chegaram à Santa Luzia e desceram do veículo, foram alvejados. Segundo uma testemunha, o veículo Prisma já estava estacionado no local, antes da chegada do outro automóvel.
O motorista do carro de aplicativo foi localizado e contou aos policiais militares que arrancou o carro depois que ouviu os tiros.
