Preso trio suspeito de matar homem com 15 tiros

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Três homens suspeitos de um homicídio foram presos em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, durante a operação Fogo Cruzado, da Polícia Civil, realizada nessa quinta-feira (13/11). Os agentes também apreenderam drogas, dinheiro, balança de precisão, material para embalar os entorpecentes e celulares.

Segundo as investigações, os suspeitos, de 25, 26 e 31 anos, são integrantes de uma grande organização criminosa e os homicídios aconteceram em consequência de brigas entre facções. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam um veículo para encurralar as vítimas, que eram mortas em saraivadas de balas.

O assassinato de um homem de 26 anos, em junho deste ano, no Bairro Bonfim, teria sido cometido por esses três suspeitos presos. A vítima morreu depois de levar 15 tiros. Uma segunda vítima ficou ferida nesse ataque.

Segundo os policiais, o crime foi cometido por ordem de uma facção criminosa, que teria planejado as execuções. De acordo com a Polícia Civil, a prática é uma característica de facções envolvidas em disputa de territórios e de controle do tráfico de drogas.