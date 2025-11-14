Assine
overlay
Início Gerais
BRIGA DE FACÇOES

Preso trio suspeito de matar homem com 15 tiros

De acordo com a Polícia Civil, crime teria sido cometido por ordem do comando de uma facção criminosa de Juiz de Fora

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
14/11/2025 10:41 - atualizado em 14/11/2025 10:42

compartilhe

SIGA
x
A polícia apreendeu drogas, uma balança de precisão, dinheiro e celulares com os suspeitos
A polícia apreendeu drogas, uma balança de precisão, dinheiro e celulares com os suspeitos crédito: PCMG

Três homens suspeitos de um homicídio foram presos em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, durante a operação Fogo Cruzado, da Polícia Civil, realizada nessa quinta-feira (13/11). Os agentes também apreenderam drogas, dinheiro, balança de precisão, material para embalar os entorpecentes e celulares.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo as investigações, os suspeitos, de 25, 26 e 31 anos, são integrantes de uma grande organização criminosa e os homicídios aconteceram em consequência de brigas entre facções. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam um veículo para encurralar as vítimas, que eram mortas em saraivadas de balas.

Leia Mais

O assassinato de um homem de 26 anos, em junho deste ano, no Bairro Bonfim, teria sido cometido por esses três suspeitos presos. A vítima morreu depois de levar 15 tiros. Uma segunda vítima ficou ferida nesse ataque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia 

Segundo os policiais, o crime foi cometido por ordem de uma facção criminosa, que teria planejado as execuções. De acordo com a Polícia Civil, a prática é uma característica de facções envolvidas em disputa de territórios e de controle do tráfico de drogas. 

Tópicos relacionados:

assassinato homicidio minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay