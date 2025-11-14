Preso trio suspeito de matar homem com 15 tiros
De acordo com a Polícia Civil, crime teria sido cometido por ordem do comando de uma facção criminosa de Juiz de Fora
Três homens suspeitos de um homicídio foram presos em Juiz de Fora (MG), na Zona da Mata, durante a operação Fogo Cruzado, da Polícia Civil, realizada nessa quinta-feira (13/11). Os agentes também apreenderam drogas, dinheiro, balança de precisão, material para embalar os entorpecentes e celulares.
Segundo as investigações, os suspeitos, de 25, 26 e 31 anos, são integrantes de uma grande organização criminosa e os homicídios aconteceram em consequência de brigas entre facções. Ainda segundo a Polícia Civil, os criminosos utilizavam um veículo para encurralar as vítimas, que eram mortas em saraivadas de balas.
O assassinato de um homem de 26 anos, em junho deste ano, no Bairro Bonfim, teria sido cometido por esses três suspeitos presos. A vítima morreu depois de levar 15 tiros. Uma segunda vítima ficou ferida nesse ataque.
Segundo os policiais, o crime foi cometido por ordem de uma facção criminosa, que teria planejado as execuções. De acordo com a Polícia Civil, a prática é uma característica de facções envolvidas em disputa de territórios e de controle do tráfico de drogas.