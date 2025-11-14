Assine
overlay
Início Gerais
EXECUTADO

Jovem é executado com dez tiros na Grande BH

Câmeras registraram chegada de duas motos com quatro suspeitos; polícia faz buscas

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
14/11/2025 07:25

compartilhe

SIGA
x
Homicídio contra jovem de 19 anos aconteceu no Bairro Cruzeiro, em Ribeirão das Neves (MG), Grande BH
Homicídio contra jovem de 19 anos aconteceu no Bairro Cruzeiro, em Ribeirão das Neves (MG), Grande BH crédito: Google Street View/Reprodução

Um jovem de 19 anos foi executado na tarde dessa quinta-feira (14/11) no Bairro Cruzeiro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada e encontrou o rapaz caído no chão. O Samu esteve no local e confirmou a morte.

Leia Mais

A perícia da Polícia Civil constatou dez perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. Cinco cápsulas deflagradas de calibre .380 foram recolhidas no local. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram a chegada de duas motocicletas vermelhas, cada uma com dois ocupantes, pouco antes do crime. Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Não se sabe o motivo do crime e a Polícia Civil vai investigar o caso.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

grande-bh homicidio minas-gerais pm

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay