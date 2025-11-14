Jovem é executado com dez tiros na Grande BH

Um jovem de 19 anos foi executado na tarde dessa quinta-feira (14/11) no Bairro Cruzeiro, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo a Polícia Militar, a guarnição foi acionada e encontrou o rapaz caído no chão. O Samu esteve no local e confirmou a morte.

A perícia da Polícia Civil constatou dez perfurações de arma de fogo no corpo da vítima. Cinco cápsulas deflagradas de calibre .380 foram recolhidas no local. O corpo foi removido pelo rabecão e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

Imagens de câmeras de segurança próximas ao local registraram a chegada de duas motocicletas vermelhas, cada uma com dois ocupantes, pouco antes do crime. Foram realizadas buscas na região, mas nenhum suspeito foi localizado. Não se sabe o motivo do crime e a Polícia Civil vai investigar o caso.

