Assine
overlay
Início Gerais
ASSASSINATO À LUZ DO DIA

Preso suspeito de executar homem em porta de academia em BH

Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, foi executado à tiros em frente uma academia no Bairro Sagrada Família, em BH

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
23/10/2025 06:51 - atualizado em 23/10/2025 08:02

compartilhe

SIGA
x
Homem foi executado em frente a uma academia no Sagrada Família em BH
Homem foi executado em frente a uma academia no Sagrada Família em BH crédito: Jair Amaral/EM/D.A.Press

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, que foi executado à tiros na manhã dessa quarta-feira (22/10), em frente uma academia no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Ele foi preso na noite do mesmo dia do crime. 

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover


Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição chegou ao atirador na noite de ontem depois de uma denúncia anônima informando sobre a atitude suspeita de um homem na Pedreira Prado Lopes. Ao ser abordado, militares perceberam as mesmas características físicas do suspeito de matar o homem no Sagrada Família. O atirador não quis informar onde estaria o comparsa no crime e foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil. 

Leia Mais


Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito preso esperava a passagem de Nathan em frente à academia. Ele aguardava no banco do carona de um Fiat Fiorino branco e, ao avistar a vítima, efetua uma sequência de disparos à queima-roupa. Depois do ataque, o veículo fugiu em alta velocidade.


De acordo com a Polícia Militar (PM), Nathan era o principal suspeito de um homicídio ocorrido há cerca de 15 dias em um posto de combustíveis na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital. No apartamento dele foram encontradas duas armas de fogo, carregadores, munições e balança de precisão.

O Fiat Fiorino utilizado no crime já foi identificado, mas o proprietário afirmou que havia alugado o veículo para o suspeito e não sabia do envolvimento no assassinato. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia


Ainda segundo a PM, o crime está relacionado à guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, um dos principais pontos de conflito da capital mineira. A suspeita é de que a vítima era traficante na região.

As circunstâncias exatas e a motivação do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

assassinato bh homicidio minas-gerais trafico-de-drogas

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay