Preso suspeito de executar homem em porta de academia em BH

A Polícia Militar prendeu o suspeito de matar Nathan Kellerson de Souza, de 34 anos, que foi executado à tiros na manhã dessa quarta-feira (22/10), em frente uma academia no Bairro Sagrada Família, na Região Leste de Belo Horizonte (MG). Ele foi preso na noite do mesmo dia do crime.



Segundo informações da Polícia Militar, a guarnição chegou ao atirador na noite de ontem depois de uma denúncia anônima informando sobre a atitude suspeita de um homem na Pedreira Prado Lopes. Ao ser abordado, militares perceberam as mesmas características físicas do suspeito de matar o homem no Sagrada Família. O atirador não quis informar onde estaria o comparsa no crime e foi encaminhado a delegacia da Polícia Civil.



Câmeras de segurança gravaram o momento em que o suspeito preso esperava a passagem de Nathan em frente à academia. Ele aguardava no banco do carona de um Fiat Fiorino branco e, ao avistar a vítima, efetua uma sequência de disparos à queima-roupa. Depois do ataque, o veículo fugiu em alta velocidade.



De acordo com a Polícia Militar (PM), Nathan era o principal suspeito de um homicídio ocorrido há cerca de 15 dias em um posto de combustíveis na Avenida Teresa Cristina, no Bairro Padre Eustáquio, Região Noroeste da capital. No apartamento dele foram encontradas duas armas de fogo, carregadores, munições e balança de precisão.

O Fiat Fiorino utilizado no crime já foi identificado, mas o proprietário afirmou que havia alugado o veículo para o suspeito e não sabia do envolvimento no assassinato.

Ainda segundo a PM, o crime está relacionado à guerra entre facções criminosas ligadas ao tráfico de drogas na Pedreira Prado Lopes, um dos principais pontos de conflito da capital mineira. A suspeita é de que a vítima era traficante na região.

As circunstâncias exatas e a motivação do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

