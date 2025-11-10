BH: vídeo mostra momento em que bombeiros são atropelados durante resgate

Um vídeo registrou o momento em que dois bombeiros foram atropelados durante o atendimento a uma ocorrência na tarde de sexta-feira (7/11), na Avenida Teresa Cristina, Bairro Indústrias II, Região Oeste de Belo Horizonte (MG).

De acordo com o Corpo de Bombeiros, testemunhas relataram que um veículo furou o sinal vermelho e ultrapassou o isolamento da via. As imagens, que circulam nas redes sociais, mostram o instante em que uma caminhonete tenta atravessar o cruzamento, é atingida por um carro prata, que é lançado contra os militares que estavam próximos.

Um dos bombeiros permaneceu consciente e orientado, mas apresentava suspeita de fratura. Ele foi socorrido pelo Samu e levado em estado estável ao Hospital João XXIII. O outro militar sofreu ferimentos leves e foi atendido no local.

O Samu enviou duas ambulâncias de suporte básico para auxiliar no atendimento das outras duas vítimas leves de uma colisão anterior entre moto e carro, que motivou o deslocamento inicial da corporação.

O Corpo de Bombeiros informou nesta manhã de segunda-feira (10/11) que o militar permanece internado com quadro estável e sob acompanhamento multidisciplinar das equipes de cirurgia geral, cirurgia plástica, ortopedia e neurocirurgia, visando a plena recuperação.

"Novas atualizações sobre o estado de saúde e evolução clínica serão divulgadas conforme a orientação e liberação da equipe médica", diz a nota.