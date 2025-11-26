BR-381: caminhão tomba e interdita via na Grande BH
O acidente aconteceu na altura do km 528,1, em Brumadinho; às 14h50, no sentido São Paulo, as faixas da esquerda e direita estão bloqueadas
Um acidente envolvendo uma caminhão interditou todas as faixas da BR-381, na altura do km 528,1, em Brumadinho, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na tarde desta quarta-feira (26/11).
Segundo informado pela Arteris, concessionária responsável pela rodovia, a ocorrência foi registrada às 12h19 e não houve vítimas. O trânsito é controlado na região.
O acidente aconteceu no sentido São Paulo/Belo Horizonte. Desvios estão sendo realizados no local por equipes da concessionária.
Em imagens registradas por motoristas e que circulam nas redes sociais, é possível ver o veículo tombado na via e o trânsito lento.
Às 14h50, no sentido SP, as faixas da esquerda e direita estão bloqueadas, com reflexo de quatro quilômetros de fila.
Já para quem trafega para BH, as faixas esquerda e central estão bloqueadas, com reflexo de um quilômetro de fila. Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente.