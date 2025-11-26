Assine
ACIDENTE

Homem morre depois de sofrer descarga elétrica e queda

O acidente ocorreu no Bairro Álvaro Camargos, onde a vítima trabalhava numa igreja

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
26/11/2025 14:09 - atualizado em 26/11/2025 14:09

Pai do homem eletrocutado vai ao desespero ao ver o corpo do filho, caído
Pai do homem eletrocutado vai ao desespero ao ver o corpo do filho, caído crédito: Jair Amaral/EM/D. A. Press

O pedreiro Sérgio Henrique Rodrigues Silva, de 23 anos, morador da Vila São José, morreu na manhã desta quarta-feira (26/11), vítima de eletrocussão, seguida de queda em altura, numa obra de uma igreja, na Rua Berenice Prates, 65, no Bairro Álvaro Camargos, na Região Oeste de Belo Horizonte.

Segundo testemunhas, o homem carregava uma calha de metal do térreo para o segundo andar de uma casa em construção. Ao chegar ao andar superior, ele teria se desequilibrado, e a calha tocou a rede elétrica. Em seguida, o corpo caiu na rua.

Quando soldados do Corpo de Bombeiros chegaram ao local, já encontraram a vítima sem vida, o que foi confirmado por uma equipe do Samu, que esteve no local.

Desespero

Poucos minutos depois da chegada dos bombeiros, surgiu um homem mais velho chorando muito. Ao ver o corpo de Sérgio, no chão, debruçou-se em cima dele e começou a gritar: “Não, meu filho não”.

 

O pai ficou ali, em cima do corpo do filho, e teve de ser retirado pelos bombeiros, para que o corpo fosse entregue à perícia, que fez a remoção para o Instituto Médico Legal (IML).

acidente casa descarga homem

