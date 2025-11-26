Mulher tem perna esmagada ao ser atropelada por ônibus em BH

Uma mulher teve a perna esmagada ao ser atropelada por um ônibus na Avenida Mário Werneck, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (26/11). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima teria na faixa dos 50 anos, mas não há informação sobre a idade exata.

De acordo com informações preliminares, o motorista do ônibus não teria percebido o atropelamento e deixou a via após o acidente. Testemunhas relataram que a mulher teve uma das pernas esmagada, com grande perda de sangue.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e se deslocou até o local. A vítima permaneceu consciente e orientada até a chegada do veículo.

A mulher foi atendida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Não há atualização sobre o estado de saúde dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o acidente, o trânsito na via ficou lento. Em nota, a Prefeitura de BH informou que a BHTrans sinalizou e monitorou o local. A via já foi liberada.