Assine
overlay
Início Gerais
ACIDENTE DE TRÂNSITO

Mulher tem perna esmagada ao ser atropelada por ônibus em BH

Atropelamento aconteceu na Avenida Mário Werneck, no Buritis, Região Oeste de BH. O motorista não teria percebido o impacto e deixou o local

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
26/11/2025 14:01 - atualizado em 26/11/2025 14:14

compartilhe

SIGA
x
O motorista do coletivo não teria percebido o atropelamento e deixou a via após o impacto
O motorista do coletivo não teria percebido o atropelamento e deixou a via após o impacto crédito: Reprodução/Google Street View

Uma mulher teve a perna esmagada ao ser atropelada por um ônibus na Avenida Mário Werneck, no Bairro Buritis, na Região Oeste de Belo Horizonte, no início da tarde desta quarta-feira (26/11). Segundo o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), a vítima teria na faixa dos 50 anos, mas não há informação sobre a idade exata.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

De acordo com informações preliminares, o motorista do ônibus não teria percebido o atropelamento e deixou a via após o acidente. Testemunhas relataram que a mulher teve uma das pernas esmagada, com grande perda de sangue. 

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e se deslocou até o local. A vítima permaneceu consciente e orientada até a chegada do veículo.

Leia Mais

A mulher foi atendida e encaminhada para uma unidade hospitalar. Não há atualização sobre o estado de saúde dela.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com o acidente, o trânsito na via ficou lento. Em nota, a Prefeitura de BH informou que a BHTrans sinalizou e monitorou o local. A via já foi liberada. 

Tópicos relacionados:

onibus

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay