Suspeitos de furtos e roubos em casas de luxo na Grande BH são presos

A operação de sábado (22) monitorava os suspeitos que circulavam no bairro Gutierrez com um Toyota Corolla e buscavam casas desocupadas

Izabella Caixeta
26/11/2025 12:35

Segundo as investigações, pelos menos outros cinco integrantes da quadrilha foram identificados, todos moradores do Bairro Vera Cruz

Dois suspeitos de praticar furtos e roubos em casas de alto padrão em Belo Horizonte e Região Metropolitana foram presos em flagrante pela Polícia Civil (PCMG) no último sábado (22/11). Eles responderão pelos crimes de receptação, porte ilegal de munição e adulteração de veículo automotor. Foram identificadas pelo menos oito residências invadidas pelos criminosos.

A operação de sábado (22) monitorava os suspeitos que circulavam no Bairro Gutierrez com um Toyota Corolla e buscavam casas desocupadas. Em duas ocasiões, os homens tocaram a campainha de duas casas, mas foram atendidos e, por isso, desistiram da invasão. Eles foram até o Bairro Copacabana e trocaram de carro, para um Honda HRV, retornando para o Gutierrez para duas novas tentativas, novamente sem sucesso.

Diante das quatro tentativas, policiais seguiram os assaltantes até o Bairro Casa Branca e efetuaram a prisão. Na casa de um dos suspeitos e nos veículos adulterados utilizados pelos homens, que fazem parte de uma quadrilha especializada nesse tipo de crime, foram encontrados munições calibre 12mm, ferramentas para arrombamento, jóias, perfumes, uma máscara realista e um uniforme da SLU. Segundo o delegado Roberto Veran, da Divisão Especializada em Prevenção e Investigação a Furto e Roubo de Veículos Automotores, a máscara era utilizada para evitar o reconhecimento, e o uniforme para passarem despercebidos pela população e pela polícia.

O grupo já havia tentado um roubo em Pedro Leopoldo no dia 18/11. Na ocasião, os criminosos invadiram uma casa acreditando que não havia ninguém, sendo surpreendidos pela moradora de 80 anos. Ela entrou em luta corporal com um dos suspeitos e conseguiu se desvencilhar e entrar em um quarto, onde se trancou ameaçando chamar a polícia. Para evitar a prisão, eles ainda tentaram se passar por policiais, sem sucesso, e fugiram em seguida.

Segundo as investigações, pelo menos outros cinco integrantes da quadrilha foram identificados, todos moradores do Bairro Vera Cruz. O delegado Veran vai representar medidas cautelares contra os outros membros da organização criminosa.

