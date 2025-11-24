Polícia faz operação após execução de jovens com submetralhadora em Minas

Uma operação envolvendo pouco mais de 80 policiais, entre civis e militares, foi deflagrada nesta segunda-feira (24/11) após a execução a tiros de três jovens em Governador Valadares (MG), no Vale do Rio Doce. O triplo homicídio aconteceu na noite do último sábado (22/11).

Segundo a Polícia Militar, os homens assassinados têm entre 19 e 29 anos. A informação diverge parcialmente da divulgada pela PCMG. Segundo a instituição, dois tinham 20 anos e outro, 19. "Uma quarta vítima permanece hospitalizada em estado grave", disse a PCMG, acrescentando que vítimas foram atingidas por disparos de submetralhadora.

Segundo a Polícia Militar, o ataque tem relação com a disputa pelo tráfico de drogas. Nesse sentido, as vítimas foram surpreendidas a tiros por uma facção rival.

Os trabalhos policiais se concentraram nos bairros Jardim Ipê e Vila dos Montes, áreas de atuação de grupos envolvidos em tráfico de drogas e homicídios. Das 31 ordens judiciais de busca efetivadas, 20 referem-se diretamente ao triplo homicídio, e as demais a outras apurações em andamento, não especificadas pela PCMG.



Prisões e apreensões

Quatro pessoas foram presas. São elas: um investigado, de 26 anos, contra o qual havia mandado, e uma mulher, de 24, autuada por posse ilegal de arma de fogo. Outra mulher, de 44 anos, e um segundo homem, de 39, foram detidos em flagrante por tráfico de drogas. A polícia não explicou se algum dos suspeitos presos tem envolvimento com o triplo homicídio.

Durante a operação, foram apreendidos duas barras, dez buchas e um pé de maconha; 33 pedras de crack; sete papelotes de cocaína; uma pistola calibre 380, municiada com 18 cartuchos; celulares; dinheiro; e um radiocomunicador.



O dia do crime

Os quatro alvos do ataque estavam bebendo e conversando em uma confraternização na calçada de uma casa, em uma região conhecida como “Favelinha” do bairro Jardim Ipê, quando um carro se aproximou e os ocupantes começaram a disparar.

Um dos jovens mortos foi atingido por mais de 15 tiros, enquanto os outros não tiveram a quantidade de ferimentos confirmada. Conforme a perícia, foram encontrados mais de 100 cartuchos deflagrados no local do crime, de calibres .380 e 9 milímetros, mais de 33 marcas de tiro apenas no muro da casa, além de marcas em veículos estacionados.

