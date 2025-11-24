‘Estrondo e explosão’: fogo destrói cobertura, e prédio é evacuado em BH

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Um incêndio atingiu a cobertura de um prédio residencial na tarde desta segunda-feira (24/11), por volta das 15h40, na Rua Álvaro Santos, no Bairro Vila Paris, região Centro-Sul de Belo Horizonte (MG). Militares do 1º Batalhão do Corpo de Bombeiros foram acionados e, após controlarem as chamas, realizam o trabalho de rescaldo no local. Ninguém ficou ferido.

Segundo a síndica do prédio, Patrícia Coelho, tudo aconteceu muito rápido. “Eu estava passeando com meu cachorro na rua e percebi a fumaça. Ao olhar para cima, vi a cobertura pegando fogo e comecei a gritar por socorro. Entrei em casa e tirei meu pai do apartamento, que é idoso e estava vendo televisão. A partir daí, foi uma correria. Todo mundo saindo. Tudo muito rápido. Ouvimos barulho de estrondo e explosão. Então, ficamos com medo, pois o prédio tem muita gente idosa”, contou.

Segundo informações dos bombeiros, o fogo começou na cozinha da cobertura e se propagou rapidamente para outros cômodos. A cozinha foi totalmente destruída, e a intensidade das chamas levou à evacuação de todo o edifício.

Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio Marcos Vieira/EM/DA. Press

De acordo com a corporação, não há condições para que os moradores retornem aos apartamentos neste momento, já que a tubulação de gás pode ter sofrido algum tipo de dano.

A Defesa Civil foi acionada para avaliar a estrutura do prédio, que, aparentemente, não foi comprometida. A energia do prédio também precisou ser desligada por segurança.

O proprietário da cobertura não estava no imóvel, pois havia viajado para a Argentina na manhã desta segunda-feira. A perícia de incêndio do Corpo de Bombeiros também fará uma análise técnica para identificar a causa do incidente.

Com informações de Marcos Vieira*