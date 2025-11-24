Assine
overlay
Início Gerais
APREENSÃO

BH: Hospital João XXIII volta a operar normalmente após inundação

Alagamento de salas e corredores nesse domingo (23) aconteceu devido ao entupimento das calhas do prédio. Funcionários se preocupam com período chuvoso

Publicidade
Carregando...
Ana Luiza Soares
Clara Mariz
Izabella Caixeta
Ana Luiza Soares
Repórter
Estudante de Jornalismo na PUC Minas. No Estado de Minas desde 2023. Repórter de Gerais
Clara Mariz
Repórter
Jornalista formada pela PUC Minas, repórter de Gerais do Jornal Estado de Minas com passagem pela redação do jornal Hoje em Dia e Portal R7, da Record TV Minas
Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o
24/11/2025 18:30

compartilhe

SIGA
x
Sem chuva, atendimento no João XXIII segue normal nesta segunda
Sem chuva, atendimento no Hospital João XXIII, em BH, seguiu normal nesta segunda crédito: Jair Amaral/EM/D.A Press

O Hospital João XXIII, principal porta de entrada de emergência de Belo Horizonte, voltou ao seu funcionamento normal nesta segunda-feira (24/11) após salas e corredores do hospital serem afetados por um vazamento de água da forte chuva que atingiu a capital nesse domingo (23).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

Pacientes e funcionários sentiram os impactos da falta de manutenção do local e recorreram ao uso de guarda-chuvas e sacos de lixo para se protegerem. Mesmo depois do atendimento restabelecido, a apreensão tomava conta do ambiente, já que, segundo a categoria, o caso é recorrente e o período chuvoso tende a agravar o problema.

Imagens feitas por funcionários do hospital mostraram uma quantidade grande de água vazando das lâmpadas no teto e acumulando no chão, com os pacientes em macas no mesmo ambiente e dois homens em cima de bancos. Em outro registro, uma mulher aparece com um guarda-chuva para transitar pelos corredores. Também há imagens do almoxarifado mostrando caixas e equipamentos encharcados. 

Em entrevista ao Estado de Minas, a diretora executiva do Sind-Saúde, Neuza Freitas, contou que foi acionada pelos profissionais da unidade, que relataram estarem em pânico. “Por volta das 14h os trabalhadores começaram a me enviar vídeos pedindo socorro pela situação. Me assustei quando tive acesso às imagens, era tanta água dentro da unidade hospitalar que eu nunca tinha visto. Os corredores, salas de emergência e blocos cirúrgicos alagados, e os trabalhadores desesperados. Não tinha onde colocar os pacientes”, disse. Segundo ela, já aconteceram outros alagamentos no hospital, mas nunca na mesma proporção de domingo.

Leia Mais

A psicóloga hospitalar da emergência, Elvia Valadares, relatou o cenário caótico vivido pelos usuários. “Foi um susto imenso, fomos surpreendidos por uma chuva forte e o aparato do João XXIII veio desabando. A chuva entrou no hospital, caindo em cima de pacientes, atrapalhando o trânsito das macas. Foram suspensas cirurgias. A ala de raio-x e tomografia foi inundada, esses exames acontecem diariamente. Isso perturba, angustia e deprime as pessoas”, desabafou ela. 

A funcionária ainda destacou a ansiedade de familiares que não puderam realizar visitas, principalmente no corredor de emergência, na ala da tomografia e no bloco cirúrgico, os mais afetados. “Imagina como as famílias ficaram ao saber que havia conhecidos lá dentro e elas não podiam entrar. Por motivos de segurança e os corredores alagados, a entrada foi suspensa. Aconteceram visitas normalmente só na UTI”, afirmou.

Atendimento no Hospital João XXIII é normalizado após vazamentos
Atendimento no Hospital João XXIII é normalizado após vazamentos Jair Amaral/EM/D.A Press

Sinais de estrago

Na manhã de hoje, trabalhadores da unidade disseram ao EM que o funcionamento estava normalizado. O atendimento também seguiu dentro do esperado. Pacientes que esperavam foram atendidos dentro do previsto e os que saíam do hospital não relataram nenhum problema.

Em visita técnica realizada por representantes da categoria na tarde desta segunda, o hospital seguia com o funcionamento normal, mas alguns pontos ainda apresentavam sinais deixados pelas chuvas. Os três quadros de força localizados em um dos corredores do hospital, onde há trânsito de pacientes e funcionários, estavam abertos e interditados por fitas de isolamento. No mesmo local foram encontradas placas de aviso, alertando para o piso molhado.

Um dos tomógrafos, avaliado em cerca de R$ 2 milhões, conforme a diretoria da unidade, foi atingido pela água e parou de funcionar. A equipe, segundo informado pelo Hospital, agiu rapidamente e cobriu o equipamento. Pontos de goteiras no teto também foram observados, bem como baldes nos corredores para conter a água pingando. Além disso, de acordo com um dos funcionários do bloco cirúrgico, as salas de raio-x só foram liberadas às 11h de ontem. 

Leia Mais

A apreensão continua, já que a capital mineira está sob alerta de chuvas nesta terça. Conforme a Defesa Civil municipal, a previsão é de pancadas de chuva (20 a 40 mm) com raios e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Calhas entupidas

Procurada pela reportagem, a direção do João XXIII informou que as goteiras e o alagamento foram provocados pelas fortes chuvas e ventos registrados na cidade. Já a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), responsável pelo hospital, informou, em nota, que a causa do vazamento foi o acúmulo de folhas que, com ventos fortes, teriam entupido as calhas do prédio. 

Na foto, o deputado Rogério Correia, a presidente do Sind-Saúde, Neuza Freitas e representantes da categoria
Na foto, o deputado Rogério Correia, a presidente do Sind-Saúde, Neuza Freitas e representantes da categoria Jair Amaral/EM/D.A Press

Durante a visita também foi dito pela direção que o sistema de calhas não suportou a quantidade de água e que, onde ocorre a saída da chuva, havia sacos plásticos, copos, luvas, seringa e outros resíduos, que impediam a passagem da água. A fundação ainda comunicou que a limpeza do sistema de escoamento será reforçada. 

A diretora do sindicato rebateu a justificativa. “É triste ouvir a gestão dizer que foi um problema nas calhas. Até eu que moro em uma residência sei que tenho que fazer a manutenção, porque se estiverem entupidas, logicamente terei um alagamento. Isso coloca em risco não só o paciente, mas o profissional da saúde, pode levá-lo ao erro. Exigimos dos órgãos fiscalizadores ações efetivas”, reforçou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Mobilização política

A situação ainda chamou atenção de figuras políticas que se mobilizaram com as imagens registradas no hospital. O vereador de BH, Helton Junior (PSD) publicou no X, que está em contato com a prefeitura para entender quais ações estão sendo tomadas em conjunto com o governo do estado para que a situação não ocorra novamente. “Quem já chega fragilizado não merece passar por mais risco”, escreveu. A visita técnica na unidade ainda contou com o deputado federal Rogério Correia (PT).

Tópicos relacionados:

alagamento bh chuvas hospital-joao-xxiii inundacao

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay