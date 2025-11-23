Fogo destrói supermercado no interior de Minas Gerais

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

Depois de 10 horas, foi debelado o incêndio no Supermercado Quinho, em Santa Cruz de Minas (MG), no Campo das Vertentes. O fogo atingiu o depósito do estabelecimento e seis câmaras frias na madrugada de domingo (23/11).

O combate ao fogo foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de São João del-Rei.

O espaço incendiado fica dentro do supermercado, onde estavam instaladas seis câmaras frias, que foram atingidas pelo fogo.

O combate ao fogo teve início ainda de madrugada, por volta de 3h. O fogo foi debelado na manhã deste domingo. Em seguida, teve início o trabalho de rescaldo.

Segundo o Sargento Oliveira, chefe da equipe, “fomos acionados por volta das três horas e nos deslocamos imediatamente. Incêndios em locais como este costumam ser de grandes proporções devido à quantidade de materiais armazenados”.

Ele explica que foi necessário um estudo rápido da situação para definir a melhor estratégia de combate, uma vez que a área atingida era muito extensa. “Nossa primeira percepção foi a de que havia um forte risco de que o incêndio se espalhasse por todo o estabelecimento. Por isso, realizamos um primeiro combate nas margens do local atingido, com o objetivo de isolar o fogo onde ele já estava queimando, ação que se mostrou bastante eficiente.”

As equipes se concentraram no combate direto, segundo o sargento Oliveira. “As chamas atingiram uma grande quantidade de gêneros alimentícios armazenados no depósito e também nas câmaras frias. Além disso, o fogo chegou a dois alojamentos de funcionários. Outro fator de preocupação foi isolar uma central de GLP, para evitar um incêndio de proporções ainda maiores.”

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Parte da estrutura do galpão ficou comprometida devido ao calor forte. As causas, segundo o bombeiro, não puderam ser definidas. “Devido à natureza do estabelecimento, alguns equipamentos precisam permanecer em funcionamento continuamente, o que poderia ter ocasionado um curto-circuito ou mau funcionamento elétrico. Entretanto, a causa só poderá ser esclarecida após averiguação dos órgãos responsáveis”, disse o sargento.

Os responsáveis pelo estabelecimento foram orientados a verificar posteriormente as condições de segurança.