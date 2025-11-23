Assine
INCÊNDIO

Fogo destrói supermercado no interior de Minas Gerais

Causa do incêndio ainda não foi definida pelo Corpo de Bombeiros

Ivan Drummond
Ivan Drummond
Repórter
Repórter
23/11/2025 14:21

As seis câmeras frias do supermercados ficaram inteiramente destruídas
As seis câmeras frias do supermercados ficaram inteiramente destruídas crédito: CBMMG

Depois de 10 horas, foi debelado o incêndio no Supermercado Quinho, em Santa Cruz de Minas (MG), no Campo das Vertentes. O fogo atingiu o depósito do estabelecimento e seis câmaras frias na madrugada de domingo (23/11).

O combate ao fogo foi feito pelo Corpo de Bombeiros Militar de São João del-Rei.

O espaço incendiado fica dentro do supermercado, onde estavam instaladas seis câmaras frias, que foram atingidas pelo fogo.

O combate ao fogo teve início ainda de madrugada, por volta de 3h. O fogo foi debelado na manhã deste domingo. Em seguida, teve início o trabalho de rescaldo.

Segundo o Sargento Oliveira, chefe da equipe, “fomos acionados por volta das três horas e nos deslocamos imediatamente. Incêndios em locais como este costumam ser de grandes proporções devido à quantidade de materiais armazenados”.

Ele explica que foi necessário um estudo rápido da situação para definir a melhor estratégia de combate, uma vez que a área atingida era muito extensa. “Nossa primeira percepção foi a de que havia um forte risco de que o incêndio se espalhasse por todo o estabelecimento. Por isso, realizamos um primeiro combate nas margens do local atingido, com o objetivo de isolar o fogo onde ele já estava queimando, ação que se mostrou bastante eficiente.”

As equipes se concentraram no combate direto, segundo o sargento Oliveira. “As chamas atingiram uma grande quantidade de gêneros alimentícios armazenados no depósito e também nas câmaras frias. Além disso, o fogo chegou a dois alojamentos de funcionários. Outro fator de preocupação foi isolar uma central de GLP, para evitar um incêndio de proporções ainda maiores.”

Parte da estrutura do galpão ficou comprometida devido ao calor forte. As causas, segundo o bombeiro, não puderam ser definidas. “Devido à natureza do estabelecimento, alguns equipamentos precisam permanecer em funcionamento continuamente, o que poderia ter ocasionado um curto-circuito ou mau funcionamento elétrico. Entretanto, a causa só poderá ser esclarecida após averiguação dos órgãos responsáveis”, disse o sargento.

Os responsáveis pelo estabelecimento foram orientados a verificar posteriormente as condições de segurança.

