Assine
overlay
Início Gerais
INCÊNDIO

Fogo destrói galpão de material de reciclagem

Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas

Publicidade
Carregando...
ID
Ivan Drummond
ID
Ivan Drummond
Repórter
Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"
22/11/2025 09:44

compartilhe

SIGA
x
A parede lateral do prédio onde funcionara o depósito teve de ser escorada peloas bombeiros
A parede lateral do prédio onde funcionara o depósito teve de ser escorada peloas bombeiros crédito: CBMMG

Um incêndio, de grandes proporções, na madrugada deste sábado (22/11) destruiu um depósito de materiais recicláveis, em Pouso Alegre (MG), na região Sul do estado. Não houve feridos.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O fogo começou por volta de 3h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo o Boletim de Ocorrências, o fogo consumiu grande parte da estrutura do depósito, que fica na Rua Antônio Domingos Pereira, no Bairro São Geraldo.

Leia Mais

No combate ao fogo, os bombeiros se preocuparam, primeiro, em fazer o confinamento do fogo, para evitar que as chamas se propagassem para edificações vizinhas.

Depois de quatro horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. O trabalho de rescaldo é feito para evitar que haja uma reignição do incêndio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. 

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Tópicos relacionados:

corpo-de-bombeiros incendio pouso-alegre

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay