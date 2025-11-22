Fogo destrói galpão de material de reciclagem
Segundo o Corpo de Bombeiros, as causas do incêndio ainda são desconhecidas
Um incêndio, de grandes proporções, na madrugada deste sábado (22/11) destruiu um depósito de materiais recicláveis, em Pouso Alegre (MG), na região Sul do estado. Não houve feridos.
O fogo começou por volta de 3h30, quando o Corpo de Bombeiros foi acionado. Segundo o Boletim de Ocorrências, o fogo consumiu grande parte da estrutura do depósito, que fica na Rua Antônio Domingos Pereira, no Bairro São Geraldo.
No combate ao fogo, os bombeiros se preocuparam, primeiro, em fazer o confinamento do fogo, para evitar que as chamas se propagassem para edificações vizinhas.
Depois de quatro horas, os bombeiros conseguiram controlar o incêndio. O trabalho de rescaldo é feito para evitar que haja uma reignição do incêndio. As causas do incêndio ainda são desconhecidas.
