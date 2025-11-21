BH: mulher encontra casa em chamas depois de sair e deixar vela acesa

Um incêndio destruiu parte de uma residência na manhã desta sexta-feira (21/11) na Rua Desembargador Arthur Albino, no Bairro Jardim Guanabara, Região Norte de Belo Horizonte (MG). O fogo teria sido causado por uma vela acesa deixada pela moradora durante uma queda de energia.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher havia acendido a vela para iluminar a casa, mas saiu do imóvel e a deixou acesa. A suspeita é de que o objeto tenha caído e iniciado as chamas.

Militares do 3º Batalhão de Bombeiros Militar foram acionados por volta das 10h. Quando chegaram ao local encontraram a casa fechada e com grande quantidade de fumaça saindo pelas janelas. O combate ao incêndio durou cerca de uma hora.

A moradora retornou ao local durante o atendimento e relatou aos bombeiros que a residência estava sem energia elétrica no momento em que acendeu a vela. Ninguém ficou ferido. As causas serão investigadas.

