Homem denuncia mulher por deixar filhos sozinhos em casa para se prostituir

Cinco crianças foram deixadas sozinhas em casa pela mãe, que teria saído para se prostituir, nessa quinta-feira (20/11) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Que diz isso e fez a denúncia de abandono é o pai das vítimas.

De acordo com a Polícia Militar, o homem chegou em casa, no Bairro Custódio Pereira, ainda na madrugada e encontrou as crianças sob a supervisão da filha mais velha, de 10 anos. Os irmãos dela têm 3, 6 e 9 anos, além de uma bebê de 6 meses.

Aos policiais o marido disse que a mulher é garota de programa e tinha saído. A situação é apontada como recorrente por ele e por vizinhos, que já haviam denunciado o caso a autoridades outras vezes.

O homem, que é caminhoneiro e disse ficar longe dos filhos por dias, aguardou a mulher voltar e tentou conversar com ela. Contudo, ela não aceitou que tivesse a atenção chamada pelo abandono e brigou com o pai dos meninos, resultando em agressão contra ele.

A mulher fugiu em seguida e não foi encontrada. À PM, o pai ainda afirmou que a filha mais velha, por assumir os cuidados com os irmãos, tem a infância comprometida.

O caso é acompanhado pela Polícia Civil e pelo Conselho Tutelar. A mãe pode responder por abandono de incapaz.