PERSEGUIÇÃO

MG: homem não aceita término, tenta atear fogo na casa da ex e é baleado

Tiro foi feito de dentro da casa da ex enquanto o homem tentava incendiar a residência. O caso foi registrado em Ipatinga, nessa terça-feira (18/11)

Giovanna de Souza
19/11/2025 14:25 - atualizado em 19/11/2025 14:25

Segundo a Polícia Militar, o suspeito já era conhecido por uma extensa ficha criminal crédito: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press

Um homem de 30 anos foi preso depois de uma série de ameaças contra a ex-companheira em Ipatinga, no Vale do Aço, na noite dessa terça-feira (18/11). Ele não aceitava o término do relacionamento, tentou atear fogo na casa dela e levou um tiro no ombro.

A Polícia Militar (PMMG) foi acionada pela própria vítima durante a tarde. Ela alegou que vinha sendo perseguida pelo ex desde que findaram o relacionamento.

A mulher relatou que o homem foi ao portão da casa dela, chamou pelo seu nome e a ameaçou de morte. Momentos depois, ele arremessou uma pedra, que atingiu a perna esquerda da vítima, provocando um ferimento leve, e fugiu em uma moto.

Ainda de acordo com a vítima, na segunda-feira (17/11), o homem a agrediu e tomou o celular dela para ler as conversas que mantinha, mas a mulher não chamou a polícia na ocasião por medo.

Segundo a PMMG, durante as agressões, o homem a segurou pelo pescoço e deu uma mordida em um dos braços dela.

Enquanto os militares conversavam com a vítima, o suspeito retornou à casa dela, mas fugiu ao perceber a presença policial.

Segundo ataque no mesmo dia

De acordo com os registros, cerca de quatro horas depois do incidente dessa terça, a polícia recebeu uma nova denúncia. Dessa vez, acerca de disparos de arma de fogo na mesma rua onde a vítima mora. Questionados, vizinhos disseram que o suspeito teria chamado a mulher e jogado uma garrafa de vidro com gasolina - artefato incendiário conhecido como coquetel molotov - no quintal da casa dela.

Porém, enquanto ainda estava do lado de fora, uma pessoa de dentro da casa atirou contra o suspeito, que foi atingido no ombro.

O suspeito fugiu e foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o levou a uma unidade de saúde. Ele teve um ferimento transfixante confirmado e recebeu voz de prisão por lesão corporal, ameaça e ataque com material incendiário.

O homem já era conhecido no meio policial por uma extensa ficha criminal. O responsável pelo disparo não foi encontrado. A mulher também contou que está grávida do ex.

