INTERIOR DE MINAS

Homem é indiciado por 7 crimes após invadir casa da ex e agredir policiais

Inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público com o indiciamento do suspeito. Sequência de crimes aconteceu em Rio Paranaíba

Bruno Luis Barros
Bruno Luis Barros
Repórter
Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.
03/11/2025 23:44

Viatura da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG)
Polícia Civil realizou prisão do suspeito no último dia 25 de outubro crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil informou nesta segunda-feira (3/11) que um homem de 36 anos foi indiciado por sete crimes depois de invadir a casa da ex-companheira, no último dia 25 de outubro, em Rio Paranaíba (MG), região do Alto Paranaíba.

Inicialmente, o suspeito, portando uma faca, tentava forçar a entrada na casa da ex-mulher, mas, ao perceber a chegada das viaturas da Polícia Militar, fugiu em alta velocidade, desobedecendo às ordens de parada.

Pouco tempo depois, o homem retornou ao local e arremessou a caminhonete que dirigia contra o portão da residência e invadiu o imóvel. Dentro da casa, o suspeito segurou a vítima pelo pescoço e proferiu ameaças de morte. Dois militares chegaram ao local e, ao tentar prendê-lo, foram atacados e ficaram feridos. 

"No momento da abordagem, o homem apresentava sinais de embriaguez e possível uso de drogas, com odor etílico, olhos avermelhados, fala desconexa e comportamento agressivo. No interior do veículo foram apreendidas garrafas abertas de bebidas alcoólicas e uma porção de substância semelhante à cocaína. O laudo de constatação elaborado pela equipe policial confirmou a alteração da capacidade psicomotora do motorista", informou a Polícia Civil em comunicado. 

Indiciamento por sete crimes

O inquérito foi finalizado e encaminhado ao Ministério Público. Ele poderá responder pelos crimes de ameaça, violação de domicílio, resistência, desobediência, lesão corporal, embriaguez ao volante e direção perigosa. A motivação do crime contra a ex-mulher não foi informada. 

