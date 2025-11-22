Vídeo: incêndio atinge lanchonete no Centro de BH

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um incêndio atingiu uma lanchonete no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22/11). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a origem do fogo foi uma fritadeira.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h30 e encontraram chamas altas e muita fumaça. Foi utilizado uma Auto-Bomba Tanque, o caminhão de combate a incêndios, para conter o fogo. Uma equipe permanece no local para monitoramento e ventilação da fumaça.

O estabelecimento, que fica na Rua Tupis, esquina com Rio de Janeiro, ficou com o teto chamuscado e teve danos na caixa d’água e em vasilhas de plástico, além da própria fritadeira. Não houve vítimas.

