FOGO

Vídeo: incêndio atinge lanchonete no Centro de BH

Imagens mostram chamas altas e muita fumaça saindo do estabelecimento na Rua Tupis, esquina com Rio de Janeiro

Izabella Caixeta
Repórter
Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024.
22/11/2025 17:30 - atualizado em 22/11/2025 17:32

Incêndio assustou funcionários de uma lanchonete na rua Tupis, no Centro de BH
Incêndio assustou funcionários de uma lanchonete na rua Tupis, no Centro de BH crédito: Divulgação/CBMMG

Um incêndio atingiu uma lanchonete no Centro de Belo Horizonte, na tarde deste sábado (22/11). Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a origem do fogo foi uma fritadeira.

Os bombeiros foram acionados por volta das 13h30 e encontraram chamas altas e muita fumaça. Foi utilizado uma Auto-Bomba Tanque, o caminhão de combate a incêndios, para conter o fogo. Uma equipe permanece no local para monitoramento e ventilação da fumaça.

O estabelecimento, que fica na Rua Tupis, esquina com Rio de Janeiro, ficou com o teto chamuscado e teve danos na caixa d’água e em vasilhas de plástico, além da própria fritadeira. Não houve vítimas.

