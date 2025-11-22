Homem morre a pauladas em cidade da Grande BH

Repóter de Polícia e Esportes. Participei da cobertura e sete edições dos Jogos Olímpicos, Cobertura Copa do Mundo. Ganhador de dois Prêmios "Esso", em 1985 e 1987. Ganhador Prêmio Nacional Petrobras, com a série de matérias "Hilda Furacão"

A Polícia Civil (PCMG) investiga a morte de um homem, cujo corpo foi encontrado neste sábado (22/11), na altura do KM 94 da MG-060, em Esmeraldas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

O homem teria sido morto a pauladas.

A Polícia Militar recebeu o chamado de um morador do Condomínio Paraíso das Piabas, também em Esmeraldas. Ele contou que estava fazendo uma caminhada, quando avistou, caída no chão, uma chave e, ao lado, um pedaço de pau, sujo da sangue.

O homem percebeu ainda um rastro de sangue, que ele seguiu e chegou até um barracão, ao lado de uma usina de energia solar.

A Polícia Civil iniciou uma investigação para tentar encontrar pessoas que tenham conhecimento sobre o modo de vida da vítima para achar o autor do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia