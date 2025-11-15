MG: suspeito de matar amiga com 14 facadas é preso em SP

Um homem de 30 anos foi preso preventivamente suspeito de matar uma mulher, de 28, em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O corpo da vítima foi encontrado no dia 10 de novembro, com diversos cortes. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), o autor era amigo da mulher.

A corporação informou que o homem foi detido nessa quinta-feira (13/11), em São Paulo, durante uma operação com apoio da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco), na cidade de Franca, em São Paulo.

Segundo a perícia, a vítima foi atingida com 14 golpes de faca nas regiões do rosto e do pescoço, além de apresentar ferimentos no braço. Depois do crime, o homem fugiu para o interior paulista, onde já se preparava para uma nova fuga.

O suspeito foi devolvido para Uberaba, em cumprimento ao mandado expedido pela Justiça mineira.

Ainda de acordo com a corporação, as investigações apontam que a motivação do crime, pode ter sido uma dívida contraída pelo suspeito com a vítima, no valor de R$ 35 mil.

O investigado poderá responder pelo crime de homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e à traição.