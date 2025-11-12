Assine
MAUS-TRATOS

PC investiga caso de cão que teve a língua cortada e foi sacrificado

Segundo relato da tutora, o caseiro encontrou o animal com intenso sangramento na boca no terreno vizinho à sua casa

Renato Manfrim - Especial para o EM
Renato Manfrim - Especial para o EM
12/11/2025 16:10

Polícia Civil (PC) em Uberaba investiga o caso
Polícia Civil (PC) em Uberaba investiga o caso crédito: Divulgação

A Polícia Civil (PC) em Uberaba, no Triângulo Mineiro, investiga um caso de maus-tratos contra um cachorro que precisou ser sacrificado após ter a língua cortada. O caso, ocorrido na zona rural da cidade, foi registrado na Polícia Militar (PM) na última segunda-feira (10/11).

A tutora do animal relatou que, inicialmente, ouviu o choro do cachorro durante a madrugada. Em seguida, ela contou que chamou o caseiro. Ele procurou pelo animal e o encontrou no terreno vizinho, com sinais de desidratação e sangramento intenso na boca.

A tutora do cão ainda contou aos militares que levou o animal a uma clínica veterinária, onde o profissional confirmou pra ela que a língua do animal havia sido cortada por alguém. Além disso, o veterinário afirmou, ainda conforme a mulher, que não havia possibilidade de recuperação do animal, sendo necessária eutanásia, o que aconteceu com autorização dela.

A tutora declarou também para o registro policial que há alguns dias uma vizinha de sua propriedade rural teria ameaçado cortar a língua do cachorro caso ele voltasse a entrar em seu terreno.

