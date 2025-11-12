Pai perguntava aos filhos se eles sentiriam falta da mãe se ele a matasse

Um homem de 33 anos foi preso depois de ameaçar de morte a esposa, que também tem 33 anos, em Santa Maria do Suaçuí (MG), no Vale do Rio Doce, na noite dessa terça-feira (11/11). Conforme os registros, o suspeito questionava os três filhos crianças do casal se sentiriam falta da mãe caso ele a matasse.

De acordo com o boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada depois que a vítima foi ameaçada com uma espingarda e foi para a casa da mãe. Aos militares, ela relatou que desde o último sábado (8/11) era vítima de agressões constantes. Segundo ela, no primeiro dia, ela recebeu vários socos no rosto que deixaram um hematoma no olho esquerdo.

Na terça, a vítima relatou que o marido começou a beber às 5h e passou o dia a xingando e a ameaçando de morte, dizendo que iria matá-la e depois tiraria a própria vida. As ameaças foram presenciadas pelos três filhos do casal, de 7, 11 e 12 anos, que também foram questionados se eles sentiriam falta dos pais caso o crime acontecesse e ouviram que o pai iria “resolver a situação de qualquer jeito”.

A vítima também contou que o marido já havia quebrado o nariz dela e lhe dado uma facada, mas que não denunciou porque era ameaçada de morte. Segundo ela, o homem mantinha uma espingarda ao seu lado como forma de intimidação.

Segundo a PM, o relato da vítima também dá conta que, naquele dia, o homem pegou o celular dela para que não pudesse falar com os familiares. Caso ela o fizesse, ele iria matá-la no quintal de casa.

Os militares seguiram à casa do autor e o encontraram deitado no sofá da sala, com sinais de embriaguez. Em uma cama, a arma foi encontrada carregada. O suspeito recebeu voz de prisão e se recusou a falar sobre as ameaças, mas afirmou que tinha a espingarda “para segurança pessoal”. Ele foi encaminhado à delegacia de Polícia Civil de Guanhães.

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) foi procurada para esclarecimentos sobre o encaminhamento do suspeito e a reportagem aguarda retorno.

O que é relacionamento abusivo?

Os relacionamentos abusivos contra as mulheres ocorrem quando há discrepância no poder de um em relação ao outro. Eles não surgem do nada e, mesmo que as violências não se apresentem de forma clara, os abusos estão ali, presentes desde o início. É preciso esclarecer que a relação abusiva não começa com violências explícitas, como ameaças e agressões físicas.

A violência doméstica é um problema social e de saúde pública e, quando se fala de comportamento, a raiz do problema está na socialização. Entenda o que é relacionamento abusivo e como sair dele.

Como denunciar violência contra mulheres?

Ligue 180 para ajudar vítimas de abusos.

Em casos de emergência, ligue 190.

Onde procurar ajuda

A mulher em situação de violência de qualquer cidade de Minas Gerais pode procurar uma delegacia da Polícia Civil para fazer a denúncia. É possível fazer o registro da ocorrência on-line, por meio da delegacia virtual. Use o aplicativo 'MG Mulher'.

Locais de atendimento e acolhimento às mulheres